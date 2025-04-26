·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç¤â¿ÌÅÙ1
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¸á¸å0»þ6Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï·§ËÜ¸©Å·Áð¡¦°²ËÌÃÏÊý¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë4.2¤È¿äÄê¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¿ÌÅÙ3¡Û¡¡·§ËÜ¸©·§ËÜÆî¶è¡¡ È¬Âå»Ô¡¡ ±§ÅÚ»Ô¡¡ ±§¾ë»Ô¡¡ É¹ÀîÄ®¡¡
¡Ú¿ÌÅÙ2¡Û¡¡Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¡¡ ±ÀÀç»Ô¡¡ ÆîÅç¸¶»Ô¡¡·§ËÜ¸©·§ËÜÀ¾¶è¡¡ ·§ËÜËÌ¶è¡¡ ¿ÍµÈ»Ô¡¡ ¿åËó»Ô¡¡ ¶ÌÌ¾»Ô¡¡ ¾åÅ·Áð»Ô¡¡ Å·Áð»Ô¡¡ ¹ç»Ö»Ô¡¡ ·§ËÜÈþÎ¤Ä®¡¡ ²ÅÅçÄ®¡¡ ¹Ãº´Ä®¡¡ °²ËÌÄ®¡¡ ÄÅÆàÌÚÄ®¡¡¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¡¡ Ä¹ÅçÄ®¡¡
¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡¡ È¬½÷»Ô¡¡ ¤ß¤ä¤Þ»Ô¡¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡¡ Åç¸¶»Ô¡¡·§ËÜ¸©·§ËÜÃæ±û¶è¡¡ ¹ÓÈø»Ô¡¡ »³¼¯»Ô¡¡ µÆÃÓ»Ô¡¡ ¶ÌÅìÄ®¡¡ ÏÂ¿åÄ®¡¡ ÂçÄÅÄ®¡¡ À¾¸¶Â¼¡¡ ¸æÁ¥Ä®¡¡ ±×¾ëÄ®¡¡ »³ÅÔÄ®¡¡ ¶ÓÄ®¡¡ Â¿ÎÉÌÚÄ®¡¡ ¿å¾åÂ¼¡¡ ¸ÞÌÚÂ¼¡¡ »³¹¾Â¼¡¡ µåËáÂ¼¡¡ ¤¢¤µ¤®¤êÄ®¡¡ ÎêËÌÄ®¡¡µÜºê¸©µÜºê»Ô¡¡ ÅÔ¾ë»Ô¡¡ ±ä²¬»Ô¡¡ ¾®ÎÓ»Ô¡¡ À¾ÅÔ»Ô¡¡ ¤¨¤Ó¤Î»Ô¡¡ ¹ñÉÙÄ®¡¡ ÀîÆîÄ®¡¡ µÜºêÅÔÇÀÄ®¡¡ ÄÇÍÕÂ¼¡¡ µÜºêÈþ¶¿Ä®¡¡ ¹âÀéÊæÄ®¡¡¼¯»ùÅç¸©°¤µ×º¬»Ô¡¡ ¼¯»ùÅç½Ð¿å»Ô¡¡ »§ËàÀîÆâ»Ô¡¡ ¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¡ °Ëº´»Ô¡¡ °¨ÎÉ»Ô¡¡ ¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¡ Í¯¿åÄ®¡¡