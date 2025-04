LOVEBITESが、今年3月5日に発売となったライブ映像作品『ノー・モア・トラジェディ』から、「ホエン・デスティニーズ・アライン」の映像を26日21時よりバンド公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。自身初の日本武道館公演を来年に控えるLOVEBITES。ライブ映像作品からの映像公開は他にも「アンチェインド」、「ソルジャー・スタンズ・ソリタリリィ(ファンカム・ミュージックビデオ)」、「レイズ・サム・ヘル」が公開済だ。

リリース情報



『NO MORE TRAGEDY / ノー・モア・トラジェディ』発売日:2025年3月5日(水)Blu-ray: 7,700円(税込) / VIXL-4772DVD: 7,700円(税込) / VIBL-1172〜11732CD: 4,000円(税込) / VICL-66046〜66047収録内容1. The Crusade2. When Destinies Align3. M.D.O.4. Rising5. Wicked Witch6. Unchained7. Stand And Deliver (Shoot 'em Down)8. Set The World On Fire9. The Final Collision10. Thunder Vengeance11. Holy War12. A Frozen Serenade13. Soldier Stands Solitarily14. Judgement Day15. Raise Some Hell16. Drum Solo17. Don't Bite The Dust18. The Spirit Lives On19. Under The Red Sky20. Shadowmaker21. We The United(※CD版は上記トラックを2枚のディスクに収録)(※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録)Blu-ray/DVDのみのボーナス・フッテージ・THE STORY BEHIND LOVE AND HATE(ワールドツアードキュメンタリー)・Soldier Stands Solitarilyファンカム・ミュージックビデオ