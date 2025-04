初のバケットハットを含むアイテムがラインナップ！FABTIME「2025年春夏コレクション」

ゴルフウェアブランド「FABTIME」が、2025年春夏コレクションを販売。

FABTIME「2025年春夏コレクション」

ユニセックスで着られる美しいシルエットと、日常でも着用しやすいシンプルなデザインが特徴です。

■ 2025SS新作ラインナップ

オーバーサイズモックネック - トレンドのオーバーサイズシルエットで、快適さとスタイリッシュさを両立。

バケットハット(FABTIME初登場!) - スポーティかつ都会的な印象をプラスする新アイテム。

パンツ - 高いストレッチ性で、ゴルフプレー中も快適な履き心地。

■ FABTIMEのこだわり

FABTIMEは素材感とシルエットにとことんこだわり、手に取りやすい価格設定も人気の理由。

ラウンド中だけでなく、タウンユースにもぴったりな洗練されたデザインで、どんなシーンでもスタイリッシュに決まります。

■ 2025年からの新展開

2025年からFABTIMEは、セレクトショップや百貨店での展開もスタート予定!

さらに、東京・大阪での展示会も予定。

■ 鳥谷選手とのコラボ商品も大盛況!ゴルフインフルエンサーとの新コラボも!

2025年1月には阪急うめだ本店にて、元プロ野球選手・鳥谷選手とのコラボ商品を発売し、販売イベント&トークショーは大盛況に終わりました。

さらに、2025年8月からはゴルフインフルエンサーとの新たなコラボ商品も登場予定!

■ 購入方法

新作はFABTIME公式オンラインストアおよび以下のゴルフ場で販売中です。

《ゴルフ場》

・天野山カントリークラブ

所在地:〒590-0135 大阪府堺市南区別所1549-46

・オークモントゴルフクラブ(2025年5月〜販売開始)

所在地:〒630-2232 奈良県山辺郡山添村岩屋3316番地

FABTIMEのこれからの展開に、どうぞご注目ください!

