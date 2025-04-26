¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ùºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹»¾Ï¡¡¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤óºî»ìºî¶Ê¤Î¹»²Î¡¡Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¡¡¾®³Ø¹»2¹»Åý¹ç¤Ç³«¹»¼°
Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î³Ø¹»¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¾®³Ø¹»¤Î³«¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹»¾Ï¤È¹»²Î¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î2¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤¬Åý¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¶èÎ©Åì»Í¤ÄÌÚ¾®³Ø¹»¡£
¤¤ç¤¦¡¢³«¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ë¾þ¶è½Ð¿È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¹»¾Ï¤È¡¢³ë¾þ¶è¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¹»²Î¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯À¸
¡Ö¤½¤ì¡Ê¹»²Î¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¹»¾Ï¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
330¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤Ç¿·¤·¤¤Í§Ã£¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£