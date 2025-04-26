TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

26日午後0時6分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、熊本県の熊本南区、八代市、宇土市、宇城市、それに氷川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□熊本県
熊本南区　八代市　宇土市
宇城市　氷川町

■震度2
□熊本県
熊本西区　熊本北区　玉名市
合志市　熊本美里町　嘉島町
甲佐町　人吉市　水俣市
上天草市　天草市　芦北町
津奈木町

□長崎県
諫早市　雲仙市　南島原市

□鹿児島県
霧島市　長島町

■震度1
□熊本県
熊本中央区　荒尾市　山鹿市
菊池市　玉東町　和水町
大津町　西原村　御船町
益城町　山都町　錦町
多良木町　水上村　五木村
山江村　球磨村　あさぎり町
苓北町

□長崎県
長崎市　島原市

□鹿児島県
阿久根市　鹿児島出水市　薩摩川内市
いちき串木野市　伊佐市　姶良市
さつま町　湧水町

□福岡県
大牟田市　八女市　みやま市

□宮崎県
延岡市　西都市　川南町
宮崎都農町　椎葉村　宮崎美郷町
高千穂町　宮崎市　国富町
都城市　小林市　えびの市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。