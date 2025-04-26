熊本県で最大震度3の地震 熊本県・熊本南区、八代市、宇土市、宇城市、氷川町
26日午後0時6分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、熊本県の熊本南区、八代市、宇土市、宇城市、それに氷川町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□熊本県
熊本南区 八代市 宇土市
宇城市 氷川町
■震度2
□熊本県
熊本西区 熊本北区 玉名市
合志市 熊本美里町 嘉島町
甲佐町 人吉市 水俣市
上天草市 天草市 芦北町
津奈木町
□長崎県
諫早市 雲仙市 南島原市
□鹿児島県
霧島市 長島町
■震度1
□熊本県
熊本中央区 荒尾市 山鹿市
菊池市 玉東町 和水町
大津町 西原村 御船町
益城町 山都町 錦町
多良木町 水上村 五木村
山江村 球磨村 あさぎり町
苓北町
□長崎県
長崎市 島原市
□鹿児島県
阿久根市 鹿児島出水市 薩摩川内市
いちき串木野市 伊佐市 姶良市
さつま町 湧水町
□福岡県
大牟田市 八女市 みやま市
□宮崎県
延岡市 西都市 川南町
宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町
高千穂町 宮崎市 国富町
都城市 小林市 えびの市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。