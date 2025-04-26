¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤¦¤¨¤Ë»È¤¤¿´ÃÏ¤â¡ý¡£Ï·ÊÞÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¥³¥é¥ÜÊ¸¶ñ¡ª
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤à¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖStandard Products¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë¡×¡£º£²ó¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÉ®µÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃúÇ«¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Î¡¼¥È¡õ¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡§550±ß¡¢A6¥µ¥¤¥º¡§330±ß¡Ë¤È¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊF4¥µ¥¤¥º¡§770±ß¡¢F2¡¦F0¥µ¥¤¥º¡§³Æ550±ß¡Ë¤Î·×2¼ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÉÁ¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍÑ»æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤ÇÃúÇ«¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£ÍÑ»æ¥µ¥¤¥º¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤Èµ¡Ç½Èþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤Ï¡¢A5¤ÈA6¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£A5¤Ï5¥ß¥êÊý´ã¤Ç80ËçÄÖ¤ê¡¢A6¤Ï3¥ß¥êÊý´ã¤Ç60ËçÄÖ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥µ¥¤¥º¤È¤â¤Ë2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´4¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
»æ¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ñ»ºÉ®µÍÑ»æ¡Ê80g/Ö¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥¯¤Î¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤µ¤äÎ¢È´¤±¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â½ñ¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥·¥óÌÜÆþ¤ê¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£¥á¥âÍÑ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢F4¥µ¥¤¥º¡Ê¸ü¸ý24Ëç¡Ë¡¢F2¥µ¥¤¥º¡Ê¸ü¸ý24Ëç¡Ë¡¢F0¥µ¥¤¥º¡Ê¸ü¸ý26Ëç¡Ë¤Î3¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ñ»º¸ü¸ý²èÍÑ»æ¡Ê156.5g/Ö¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¤ÊÉ½ÌÌ¤ÈÄø¤è¤¤¥·¥Ü´¶¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²èºà¤ËÂÐ±þ¡£ÆÃ¤ËµÛ¿åÀ¤¬¹â¤¯¡¢¿åºÌ²è¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹Àè¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¿åºÌ¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñÌ£¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥á¥âÄ¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
1920Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö»æ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÊ¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡£¤½¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÅÙ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥Ç¥¶¥¤¥óÈÇ¤Î¥Î¡¼¥È¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¤¤Ã¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ë¥È¥¬¤¬¹¥¤¡ª¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÌÚÀ½¥°¥ê¥Ã¥×¡ß¥á¥¿¥ë¼´¤Î¡ÖKURUTOGA Wood¡×
¢¡ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª ¥·¥ä¥Á¥Ï¥¿ÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¤Î¡Ö¥Í¡¼¥à9¡×¡ª
¢¡¥¢¥é¥Ó¥Ã¥¯¥ä¥Þ¥È50¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡Ö¥¢¥é¥Ó¥Ã¥¯¥ä¥Þ¥È ¿§¾Ã¤¨¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë