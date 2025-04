ホームのマジックがセルティックスに反撃の一勝…ワグナーが値千金のレイアップを連発

4月26日(現地時間25日)にキア・センターで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス1回戦が行われ、第7シードのオーランド・マジックが第2シードのボストン・セルティックスを迎え撃った。

敵地での2連戦はどちらも黒星となったマジック。第3戦はフランツ・ワグナーやパオロ・バンケロが立ち上がりから得点を決めていき、31-27の4点リードで最初の12分間を終えた。しかし、第2クォーターではセルティックスの波状攻撃によって逆転を許し、終盤にかけて点差を離される。終わり際に3ポイントシュートも決められ、49-59の10点ビハインドでハーフタイムを迎えた。

第3クォーターではマジックがホームの意地を見せ、好守備から流れをつかむと、ウェンデル・カーターJr.やワグナーがインサイドを攻め立てる。73-70と逆転して迎えた第4クォーターは一進一退の攻防が続くも、終盤でワグナーが重要なレイアップを決め切り、残り28秒で2点をリード。最後は時間を使い切り、最終スコア95-93でマジックが大接戦を制した。

反撃の一勝を挙げたマジックは、ワグナーが32得点7リバウンド8アシスト、バンケロが29得点6リバウンド、カーターJr.が10得点12リバウンドと先発陣が躍動。一方、王手をかけずに終わったセルティックスはジェイソン・テイタムが36得点9リバウンド4アシスト、ジェイレン・ブラウンが19得点6リバウンドをマークしている。

シリーズはマジックの1勝2敗となり、第4戦も引き続きオーランドでの開催。GAME4は28日の午前8時にティップオフ予定となっている。

■試合結果



オーランド・マジック 95-93 ボストン・セルティックス



ORL|31|18|24|22|=95



BOS|27|32|11|23|=93

