来週の【重要イベント】日銀政策会合、ISM製造業指数、米雇用統計 (4月28日～5月4日) 来週の【重要イベント】日銀政策会合、ISM製造業指数、米雇用統計 (4月28日～5月4日)



――――――――――――――――――― 4月28日 (月) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・カナダ総選挙の投開票日

【海外決算】

[欧]NXPセミコンダクターズ



――――――――――――――――――― 4月29日 (火) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (昭和の日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ユーロ圏3月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏4月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏4月景況感指数 (18:00)

・米国3月卸売在庫 (21:30)

・米国2月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国2月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国4月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国3月JOLTS求人件数 (23:00)

【海外決算】

[米]ビザ 、コカ・コーラ 、ファイザー 、ハネウェル・インターナショナル 、スターバックス 、ゼネラル・モーターズ 、ニューコア 、テラダイン 、クラフトハインツ /[英]アストラゼネカ 、BP /[独]ドイツ銀行 、アディダス



――――――――――――――――――― 4月30日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★3月鉱工業生産 (8:50)

・3月商業動態統計 (8:50)

・3月建機出荷 (13:00)

・3月自動車輸出実績 (13:00)

・2月景気動向指数[改定値] (14:00)

・3月新設住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・ＬＩＮＥヤフー <4689> 、決済サービス「LINE Pay」の日本国内におけるサービスを終了

◆国際経済ｅｔｃ

・ベトナム市場休場

★中国4月製造業PMI (10:30)

・中国4月非製造業PMI (10:30)

・中国4月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ4月失業率 (16:55)

・ドイツ1-3月期GDP (17:00)

・ユーロ圏1-3月期GDP (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・ドイツ4月消費者物価指数 (21:00)

★米国4月ADP雇用統計 (21:15)

★米国1-3月期GDP (21:30)

・米国1-3月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国4月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国3月個人所得 (23:00)

★米国3月個人消費支出 (23:00)

・米国3月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、クアルコム 、キャタピラー /[韓]サムスン電子/[英]GSK /[仏]エアバス、ソシエテ・ジェネラル/[独]メルセデス・ベンツグループ、フォルクスワーゲン

◆新規上場、市場変更 など

〇テクノスジャパン <3666> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月 1日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

・4月消費動向調査 (14:00)

・4月新車販売 (14:00)

・4月軽自動車販売台数 (14:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・経済・物価情勢の展望（展望レポート）

◆国際経済ｅｔｃ

★中国（労働節に伴う大型連休、～5日）イタリア、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、トルコ、ドイツ、フィリピン、フランス、ブラジル、ベトナム、マレーシア、メキシコ、香港、韓国、台湾市場休場 (レイバー・デー)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国4月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国3月建設支出 (23:00)

・赤澤経済再生担当大臣が米国の関税措置を巡って2回目の閣僚交渉を行う見通し

【海外決算】

[米]★アップル 、★アマゾン・ドット・コム 、イーライ・リリー 、マスターカード 、マクドナルド 、アムジェン 、KKR 、エアビーアンドビー 、バイオジェン 、ハーレーダビットソン 、リンデ



――――――――――――――――――― 5月 2日 (金) ――

◆国内経済

★3月完全失業率 (8:30)

★3月有効求人倍率 (8:30)

・4月マネタリーベース (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・ファストリ <9983> が4月国内ユニクロ売上推移速報を公表

◆国際経済ｅｔｃ

★中国、ベトナム市場休場 (レイバー・デー)

・ドイツ4月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏4月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏4月消費者物価指数 (18:00)

・ユーロ圏3月失業率 (18:00)

★米国4月雇用統計 (21:30)

・米国3月製造業新規受注 (23:00)

・米国3月耐久財受注[確報値] (23:00)

【海外決算】

[米]エクソン・モービル 、シェブロン /[英]シェル

◆新規上場、市場変更 など

○パルマ <3461> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 5月 3日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・バークシャー・ハサウェイ 株主総会



――――――――――――――――――― 5月 4日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・アジア開発銀行 (ADB) 年次総会 (ミラノ、～7日)

・日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議 (ミラノ)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





株探ニュース

