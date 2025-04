【2025年5月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級!U-NEXT(ユーネクスト)で2025年5月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

【関連記事】【U-NEXTおすすめ海外ドラマ】ジャンル別ランキング!ロングヒットから最新作まで

U-NEXTで2025年5月に配信予定の海外ドラマ

『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン4〜6

5月1日(木)配信スタート



ニュージーランド発の人気ミステリーシリーズ。刑事のマイク・シェパードはとある事件を解決するために一見平和な小さな町ブロークンウッドにやってくるが、事件解決後もこの町に住むことを決意。地元警察の刑事クリスティンと組み、のどかな町で発生する不可解な殺人事件を捜査していく。

『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』シーズン6〜8

5月1日(木)配信スタート



シャーロック・ホームズを抑えて最も好きな探偵の第1位に選ばれたこともある「モース警部」の若かりし日々を描いたドラマシリーズ。1965年の英国オックスフォードを舞台に、天才的なひらめきと優れた観察眼を持つモースは、次々と起きる予測不能な難事件の解決に挑んでいく。

『殺人鬼ラウル・モート事件〜英国警察史上最大の捜査』

5月1日(木)配信スタート

英国最大規模の捜査へ発展した実話を基に制作されたクライムドラマ。

暴行罪で服役していたラウル・モートは出所後に元恋人とその新しい恋人を襲撃する。新しい恋人が警官であると知り、警察への恨みも募らせるモートはそのまま逃走。軍までもがモート追跡のため出動し、英国最大規模の捜査へと発展していく。

一週間以上も逮捕を逃れた殺人犯の逃走劇の一部始終を三人の被害者、警察官、地元ジャーナリストという三つの視点から描く。

『獣医ヤコブス』

5月1日(木)配信スタート



ドイツ発の国民的人気ミステリー。

かつてハンブルクで警察官をしていたハウケ・ヤコブスは、退職後に獣医として新しい人生をスタートさせるべく海沿いの村シュヴァニッツに移住してきた。警察官としての人生から距離を置いて平穏に暮らすことを願うヤコブスだったが、知らず知らずのうちに事件に巻き込まれてしまう。

『ウォーキング・デッド:デッド・シティ』シーズン2【独占】

5月5日(月)配信スタート

マギーとニーガンが主役の『ウォーキング・デッド』スピンオフシリーズ。マギーはニーガンは、敵対グループに誘拐された息子ハーシェルを救い出すため、ウォーカーに侵食されたニューヨークへ向かう。

『アウトランダー』シーズン7

5月7日(水)配信スタート



第二次世界大戦直後の世界から突然200年前にタイムスリップしてしまった従軍看護師のクレア。現代に残してきた夫フランクと、1743年の世界で出会った若き戦士ジェイミーの狭間で、心引き裂かれる彼女の運命がつづられる。

『DUSTER / ダスター』【独占】

5月16日(金)配信スタート



『LOST』のJ・J・エイブラムス×ジョシュ・ホロウェイの再タッグで贈る新クライムアクションシリーズ! 1972年のアメリカを舞台に、黒人女性初のFBIエージェント誕生を描く。

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』レイチェル・ヒルソン、『NOPE/ノープ』キース・デヴィッドや『HEROES/ヒーローズ』グレッグ・グランバーグ、『SCORPION/スコーピオン』カミーユ・グアティらが出演。

第1話と第2話ではエイブラムスに加えて『ウォーキング・デッド』の脚本家ラトーヤ・モーガンが共同で脚本を担当。

『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン3【独占】

5月30日(金)配信スタート

©2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license. キャリー、ミランダ、シャーロット、シーマ、LTWが、ニューヨークで50代を迎えた彼女たちの人生、恋愛、セックス、友情をめぐる複雑な現実を描くMaxオリジナルシリーズ。

出演者はサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィス、サリタ・チョウドリー、ニコール・アリ・パーカーなど。マイケル・パトリック・キングが製作総指揮を務める。

5月30日(金)10時より本国と同時配信。全12話のシーズンは毎週金曜日に新エピソードが配信され、8月15日(金)にシーズンフィナーレを迎える。

U-NEXTで2025年5月に配信予定の洋画

5月1日(木)

『ロボット・ドリームズ』【独占先行】

5月2日(金)

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』

5月3日(土)

『NOCEBO/ノセボ』

『マリウポリ 7日間の記録』

『私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター』

5月7日(水)

『プレゼンス 存在』【独占先行】

5月14日(水)

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

『ブルータリスト』

『野生の島のロズ』

5月18日(日)

『ふたりのマエストロ』

(海外ドラマNAVI)