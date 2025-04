ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、フードが気になる首元を目隠ししてくれる、ディズニーデザイン「パーカチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「パーカチュニック」

© Disney

価格:3,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

後ろ:ヨーク切替下中央タック

裾:両脇丸カット

生地:<カットソー>綿100%(スムース)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ボトムに合わせやすい丈感で、体型カバーもできるチュニック。

さりげないプリント柄で大人も着やすいデザインがうれしい!

首元をカバーするフードも付いていて、フードがおしゃれなアクセントになっています。

デザインは「チップ&デール」と「ティンカー・ベル」の2種類がラインナップします。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのチュニック。

温かみのあるカラーにほっこり☆

© Disney

右肩部分には、さくらんぼに乗っている「チップ」のプリントが、

© Disney

左裾部分には、さくらんぼの葉っぱの上で転んでいる「デール」のお茶目な姿がプリントされています。

アートは水彩風のタッチで表現され、優しい雰囲気に。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのチュニック。

ネイビー地にカラフルなプリントが映えて可愛い!

© Disney

プリントは左肩から斜め下に流れるようにデザインされ、お花に囲まれている「ティンカー・ベル」は羽をパタパタとさせています☆

© Disney

後ろのタックと長めの丈感でおしりまでふんわりカバー。

パンツスタイルとの相性がバッチリです◎

© Disney

後ろはシンプルなデザインに。

身生地は表面のきれいな綿100%スムース素材を使用しています。

植物柄×キャラクターのプリントもキュート!

フードが気になる首元を目隠ししてくれる、ディズニーデザイン「パーカチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

