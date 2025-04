3Dプリンタでのみ可能な内部の立体ボロノイ構造！レベルコ『INGEAVOR(インジェバー)THE ART OF STROKE』展示イベント

レベルコはクラブデザイナーの岡本陽氏が手掛ける『INGEAVOR(インジェバー)THE ART OF STROKE』の展示イベントを2025年4月26日(土)〜5月5日(月)まで松坂屋名古屋店・GENTA(北館)4Fで開催します。

レベルコ『INGEAVOR(インジェバー)THE ART OF STROKE』展示イベント

【イベント名】:『INGEAVOR THE ART OF STROKE』展示イベント

【開催日時】 :2025年4月26日(土)〜5月5日(月)

【場所】 :松坂屋名古屋店 北館4F(GENTA)エスカレータ横 特設ブース

同イベントでは、実際にパターを試打いただけるほか、専門スタッフによる製品説明や相談を通じて、その場ですることも可能です。

さらに会期中は、デザイナーの岡本陽氏が一部日程で来場予定。

開発秘話やデザインコンセプトについて、直接本人からお話を伺える貴重な機会となっています。

■INGEAVOR ADM BLADE VORONOI (ブレードタイプ)

INGEAVOR ADM BLADE VORONOIは、3Dプリンタでのみ可能な内部の立体ボロノイ構造により、重心と芯の位置が一致したブレードタイプの次世代パター。

インパクト時の手ブレを最小限に抑え、より良い転がりのボールを送り出すことができる。

この構造はバックフェースを軽量にし、トゥとヒールに埋め込んだ比重の高いタングステンにより、高MOIを実現。

オフセンター時のミスヒットを低減。

フェースは0.05mmの層を重ね焼結した階段状のレイヤードフェースを採用し、バックフェースの立体ボロノイ構造との相乗効果でインパクト時の柔らかい打感と美しい打音を実現。

ヘッド素材 :316L ステンレススチール BLACK PVD仕上げ

ヘッド重量 :335g

ロフト角 :3°/1°

ライ角 :70°

長さ :34インチ

ヘッドカバー:オリジナルヘッドカバー

■INGEAVOR ADM MALLET VORONOI (マレットタイプ)

INGEAVOR ADM MALLET VORONOIは、3Dプリンタでのみ可能な内部の立体ボロノイ構造により、浅重心を実現したトルクフリーの次世代マレットパター。

余計なトルクが発生せずシンプルなストロークが可能で、ボールとシャフトの距離が近いことから違和感なく構えることができる。

フェースにはボロノイフェースを採用し、オフセンター時のミスヒットを低減。

立体ボロノイ構造との相乗効果でインパクト時の柔らかい打感と美しい打音を実現。

ヘッド素材 :316L ステンレススチール BLACK PVD仕上げ

ヘッド重量 :390g

ロフト角 :3°/1°

ライ角 :70°

長さ :34インチ

ヘッドカバー:オリジナルヘッドカバー

■デザイナー紹介

デザイナー 岡本 陽氏

美術大学を卒業後、化粧品メーカーへ入社。

ブランド構築やパッケージデザインに携わる。

その後、自動車関連メーカーへ入社。

量産車のインターフェースデザインやインテリアの先行開発。

自動車関連製品やFA機器のデザインに従事。

個人でも企業や製品のデザインやブランディング、ゴルフクラブ開発などを行う。

トレーニングの一環で続けているゴルフは、片手シングル。

自身のパターの不調から、新たなパター購入を検討したが、最適なものがなく、これまでの経験を活かし自ら作ることを決意。

<主な受賞歴>

Good Design Award

iF Design Award

German design Award

Japan Package Design Award

JIDA Museum Selection

など、国内外デザイン賞受賞歴多数。

