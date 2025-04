｢塗装ってすごい！｣を伝える！日本塗装工業会第27回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

一般社団法人日本塗装工業会は、11月16日の「いいいろ塗装の日」を盛り上げるため第27回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストを開催。

2025年4月25日(金)よりデザイン画の作品募集を開始します。

日本塗装工業会第27回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

同コンテストは、「いいいろ塗装の日(11月16日)」の認知向上を目的に開催しており、日々の暮らしを支える塗装技術の価値を感じていただける機会として、毎年多くの方にご参加いただいています。

募集期間は7月31日(木)まで。

作品の審査は日塗装で行い、最優秀賞の作品には10万円分の商品券及び表彰状が送られるほか、「いいいろ塗装の日」のキャンペーン等に使用されます。

応募ページ: https://koubo.jp/contest/264451

「いいいろ塗装の日」とは

日塗装の設立50周年(1998年)記念事業の一環として、「塗装」についての記念日を一般から募集し、寄せられた1,781件ものアイデアの中から、『11月16日を「いいいろ」と読ませる語呂合わせが、親しみやすくイメージ的にもぴったり』ということで決定、日本記念日協会に認定・登録されました。

そして、同記念日に絡め1998年から『デザイン画コンテスト』、全国の日塗装各支部で塗装に関する講演や体験学習、『らくがきなくし隊』による公園、学校等の公共施設や社会福祉施設等での塗り替えや落書きを消す「奉仕塗装活動」を実施しています

