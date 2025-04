マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元フランス代表DFパトリス・エヴラ氏が、因縁あるルイス・スアレスに挑戦状を叩きつけた。



5月23日にパリで開催される総合格闘技のプロ・ファイターズ・リーグ(PFL)でデビューすることが決まっているエヴラ氏。しかし、対戦相手がまだ決まっていない。エヴラ氏はSNS上で、かつて人種差別行為をしたと非難した現インテル・マイアミFWルイス・スアレスと戦いたいと宣言した。





BREAKING: I’m officially training for my first fight with @PFLEurope. They will pick my opponent...

They asked who I wanna face. I said:

Luis Suárez.



I’ll pay out of pocket.

He can even bite me.