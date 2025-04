ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、タイル模様が涼しげな雰囲気の、ディズニーデザイン「海の世界をイメージしたプリントラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「海の世界をイメージしたプリントラグ」アリエル

© Disney

価格:12,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:約190×160cm

品質:ポリエステル100%(裏面:不織布)

パイル長:約3mm

床暖房・ホットカーペット対応

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのラグ。

海の世界を映したような美しいラグで、タイル模様が夏らしさ満点!

繊細で美しいグラデーションが特徴です。

© Disney

「アリエル」とお友達の「フランダー」の姿はシルエットで表現されています。

タイル模様と一緒にデザインされている貝がらやヒトデなどのカラフルなモチーフもアクセントに☆

© Disney

<素材アップ>

インクジェットプリントを採用し、鮮やかで美しいカラーリングに。

© Disney

それから毛足が短く、ホコリやゴミが入りにくいので掃除しやすいのもうれしいポイントです。

毛足が長いラグに比べてへたりにくいのも◎

© Disney

裏面は不織布で、床暖房・ホットカーペットにも対応しています。

敷くだけでお部屋の中がパッと明るくなりそう!

タイル模様が涼しげな雰囲気の、ディズニーデザイン「海の世界をイメージしたプリントラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post タイル模様が涼しげなアリエルモチーフ!ベルメゾン ディズニー「海の世界をイメージしたプリントラグ」 appeared first on Dtimes.