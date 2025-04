『ウルトラマンゼロ』の15周年を記念した展示「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」が、4月26日(土)から、東京・渋谷にある西武渋谷モヴィーダ館6・7階特設会場にて開催。今回は、ウルトラマンゼロへの「LOVE(ここが好き)!」をテーマに、ゼロや仲間たちの立像、小道具などが展示されており、ゼロが歩んできた15年の歴史を体感できる内容となっている。今回はそんな展示の様子をレポートしたい。

■弟子、ウルトラマンゼットも師匠を応援2009年公開の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説THE MOVIE』でデビューしたウルトラマンゼロ。ウルトラセブンを父に持つウルトラ戦士で、『ウルトラマンZ』ウルトラマンゼットの師匠でもある。昨年は東京・大阪・福岡でウルトラマンゼロの登場15周年を記念した展示会「ULTRAMAN GALLERYウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜」が行われたが、今回はそこから装いも新たに、ウルトラマンゼロへの「LOVE(ここが好き)!」をテーマに実施。「諦めない、成長する姿」、「仲間との出会い」、「勇姿、ビジュアル」、「宿敵」、「未来への成長」など5つの好きポイントからゼロの魅力を紹介する内容となっている。メディア向けの内覧会には、ゼロの弟子であるウルトラマンゼットが登場! ゼロより授けられた「ニュージェネレーションウルトラマンケープ」をまとった姿で、「これが師匠です!」と言わんばかりに、師匠であるゼロを誇らしげに紹介し会場を盛り上げた。いざ、展示コーナーへ突入! 会場内には、ウルトラマンゼロ、セブン、ゼットなどのマント、父セブンからゼロへと手渡された「ウルトラゼロスパーク」、『ウルトラセブン』のウルトラセブン(立像)などが展示。さらに、『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』のカイザーベリアル(立像)や、ゼロ、ダイナ、コスモスの3人が合体して誕生したウルトラマンサーガ、ウルトラマンゼロの精密フィギュアの展示や、レギオノイド(α)と戦う動画がリアルタイムで造られる体験コーナーなど、ファンにはたまらない展示が続々と並ぶ。それから、ゼロの各戦闘形態の立像展示も必見! 中でもウルトラゼロマントを身に着けたゼロが指さす先には、弟子のウルトラマンゼットの立像が。正面からゼロの姿を見るだけでなく、後ろから眺めてみると、師弟の絆を感じることができるだろう。また、初登場時はヤンチャさを感じたゼロが、今や「師匠」となり、強さとは違う頼もしさが備わったことを感じられ胸がアツくなる。そして個人的にグッときたのは、これまで展開されてきたグッズの展示。変身アイテムやフィギュアのほかに、子供向けのシューズやTシャツ、スプーンなども飾られており、「あの時の子はきっともう大人なんだろうな」と思うと心にくるものがあった。また、7階会場では、チェキによる記念撮影が行われる大人気コーナーが登場。ウルトラマンゼロやさまざまなヒーローたちと写真を撮ることができ、中にはマントをはおって撮影する熱心なファンの姿もあった。「ULTRAMAN Gallery ULTRAMAN ZERO 15th展〜WE LOVE ZERO〜」は、4月26日(土)から5月11日(日)までの期間開催中。