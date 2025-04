ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月24日より全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2025年4月24日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年4月も、セガプライズから『それいけ!アンパンマン』のグッズが続々登場!

かわいいぬいぐるみやポケットティッシュカバーなど、おでかけのお供にもぴったりのグッズがラインナップに仲間入りします。

それいけ!アンパンマン ころふわ カラフルキャンディぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、コキンちゃん、ばいきんまん、カバお)

「アンパンマン」となかまたちがカラフルなキャンディを持っているふわふわのぬいぐるみ。

キャンディを手にお座りする「アンパンマン」「コキンちゃん」「ばいきんまん」「カバお」が登場します。

それいけ!アンパンマン ねそべりポーズぬいぐるみL Ver.5

サイズ:全長約19×28×14cm

種類:全2種(アンパンマン、めいけんチーズ)

「アンパンマン」と「めいけんチーズ」がねそべりポーズをしたかわいいぬいぐるみ。

ウインクをしている「アンパンマン」の表情にも注目です☆

それいけ!アンパンマン ポケットティッシュカバーVer.6

サイズ:全長約14×6×14cm

種類:全4種(アンパンマン、ジャムおじさん、メロンパンナちゃん、ロールパンナ)

「アンパンマン」となかまたちのかわいい顔型のポケットティッシュカバー第6弾!

ループがついているので、カバンやベビーカーなどにぶら下げられて便利です。

後ろからティッシュペーパーが取り出せます。

みんなに自慢したくなる「アンパンマン」グッズです☆

新生活にぴったりな「アンパンマン」やなかまたちのかわいいプライズ。

2025年4月24日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おでかけに連れて行きたいポケットティッシュカバー!セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.