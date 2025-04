ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月24日から順次全国のゲームセンターなどに再登場する「ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル」を紹介します!

セガプライズ サンリオ「ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル」

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約5×4×10cm

種類:全4種(平成コギャル、ガングロギャル、ヒョウ柄ギャル、ネオギャル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する「サンリオキャラクターズ」から「ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル」が再登場!

懐かしい平成ギャルの衣装を着た「ハローキティ」のマスコットがラインナップされます。

ヒョウ柄やハイビスカスの飾りなど、平成を感じさせる「ハローキティ」のデザインがかわいい!

単体ではもちろん、全種類集めて飾りたくなるマスコットです☆

ガングロやコギャル姿の「ハローキティ」が懐かしいマスコット。

セガプライズの「ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル」は、2025年4月24日より、全国のゲームセンターなどにて順次再登場します。

