セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.3」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.3」

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約15×9×19cm

種類:全4種(ティガー、ミニーマウス、ピーター・パン、シンデレラ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

おとぎ話のこびとをイメージした、セガプライズのぬいぐるみシリーズ”ころりんどわーふ”。

水彩風の淡い色合いと素朴なデザインに癒やされるぬいぐるみに、ディズニーキャラクターの第3弾が登場します。

ちょこんとお座りしたポーズで、キャラクターの特徴をとらえた表情や服装にも注目です☆

ティガー

「くまのプーさん」に登場する、トラのぬいぐるみ「ティガー」

しま模様の入ったオレンジ色のボディが、かわいいタッチで表現されています!

ピーター・パン

ふんわりしたカラーで表現された「ピーター・パン」のぬいぐるみ。

腰にさした短剣や飾りの付いた帽子もポイントです☆

ミニーマウス

水玉模様のリボンとスカートでコーディネートした「ミニーマウス」

ほんのり染まったほっぺもキュートなデザインです。

シンデレラ

青いドレスが特徴的な、ディズニープリンセス「シンデレラ」

アクセサリーもしっかり再現された、かわいらしい表情のプライズです☆

素朴なデザインで表現された「ティガー」「ピーター・パン」「ミニーマウス」「シンデレラ」

セガプライズの「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.3」は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水彩風タッチと素朴なデザインのミニーたち!セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.3」 appeared first on Dtimes.