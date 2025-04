人気作品のキャラクターグッズを多数展開するセガプライズから、『名探偵コナン』グッズが多数ラインナップ。

40種類ものグッズが、2025年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

登場時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年4月18日より公開となる、劇場版最新作『名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)』

映画公開に向けて『名探偵コナン』グッズも、セガプライズに続々登場します☆

劇場版でクローズアップされる警察キャラクター「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」のグッズもたっぷり。

関連するTVアニメエピソードや印象深い作中シーンを切り取ったグッズも登場し、セットで飾れるフィギュアも登場します☆

名探偵コナン きゃらまる マスコットバッジVol.1

登場時期:2025年4月4日より順次

サイズ:全長約9×2.5×7cm

種類:全7種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、毛利小五郎、大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

セガプライズの”きゃらまる”シリーズから、『名探偵コナン』デザインのマスコットバッジが登場。

うしろにピンが付いているので、カバンなどに付けるアクセサリーとして楽しめます。

飾ってもかわいい「江戸川コナン」「工藤新一」「毛利蘭」など、全7種が展開されます☆

名探偵コナン プラチナムザッカ窓付ショルダーバッグ

登場時期:2025年4月4日より順次

サイズ:全長約30×8×18.5cm

種類:全3種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭)

蝶ネクタイをイメージしたような、大きなリボンがアクセントになった窓付きショルダーバッグ。

真ん中部分が窓になっており、お気に入りのぬいぐるみやマスコットなどを入れれば、見せながら持ち歩けます!

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜県警の黒い闇〜

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約10.5×16×9cm

種類:全3種(大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「県警の黒い闇」に登場するキャラクターをピックアップ。

”寝そべり”姿のかわいらしいぬいぐるみとして、3人が表現されています!

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン マスコット“コナン&小五郎&安室”

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利小五郎、安室透)

「江戸川コナン」「毛利小五郎」「安室透」を約10センチのマスコットで表現。

連れ歩きしやすいサイズ感に仕上げられた、お気に入りキャラクターを手元で楽しめるプライズです☆

名探偵コナン プラチナムザッカリストウォッチ〜腕時計型麻酔銃〜

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約4.5×1.5×11cm

「江戸川コナン」がつけている、腕時計型麻酔銃風のリストウォッチがセガプライズに初登場。

実際に身につけることができ、麻酔銃を撃つシーンを再現できるグッズです!

※麻酔銃の発射機能はありません

名探偵コナン きゃらまる マスコットバッジVol.2

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約9×2.5×7cm

種類:全8種(灰原哀、赤井秀一、目暮十三、佐藤美和子、高木渉、白鳥任三郎、山村ミサオ、綾小路文麿)

”きゃらまる”シリーズで展開される『名探偵コナン』のマスコットバッジ第2弾は、「灰原哀」や「赤井秀一」のほか、「目暮十三」をはじめとする警察キャラクターが登場。

特徴をとらえたデフォルメデザインで、カバンなどに付けるアクセサリーとしても楽しめます!

名探偵コナン だらりんず ぬいぐるみ“新一&蘭&世良”

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約16×12×10cm

種類:全3種(工藤新一、毛利蘭、世良真純)

だらんと脱力しきったデザインと丸いフォルムが特徴の、癒やされるぬいぐるみ”だらりんず”に、制服姿の「工藤新一」「毛利蘭」「世良真純」が初登場。

もっちりした生地を使用しているので、触り心地も良く、重ねて飾ればインテリアとしても楽しめます!

名探偵コナン マスコット“大和&上原&諸伏”

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

『名探偵コナン』に登場する、警察キャラクターから「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」がマスコットになって登場。

3人の特徴をとらえたデザインで、連れ歩きしやすいサイズのマスコットになっています☆

名探偵コナン プラチナムザッカキャリーオンバッグ

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約45×16×32cm

種類:全3種(江戸川コナン、総柄)

キャリーケースに通して使うこともできる『名探偵コナン』デザインのトートバッグは、旅行にも便利な大きさ。

「江戸川コナン」の服装と総柄デザインの2種類展開で、使いやすいグッズです!

名探偵コナン スクエアポーチ2025

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約22×9×15cm

種類:全6種(江戸川コナン、毛利小五郎、安室透、大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

マスコット風に表現したキャラクターデザインを、アップリケ刺繍であしらったポーチ。

小物や小さなぬいぐるみを入れるのに便利なサイズです。

「江戸川コナン」と「毛利小五郎」をはじめ、「安室透」や「大和敢助」「諸伏高明」「上原由衣」のデザインもあります☆

名探偵コナン 看板マフラータオル

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約20×0.5×110cm

種類:全4種(毛利探偵事務所、妃法律事務所、ポアロ、帝丹小学校)

TVアニメ『名探偵コナン』に出てくる「毛利探偵事務所」や「帝丹小学校」の看板をイメージしたマフラータオルです。

「妃法律事務所」と「ポアロ」のデザインもあり、作中に登場する看板が揃っています!

名探偵コナン プラチナムザッカショルダー付シリコンポーチVol.1

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約17×3.5×14cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎)

セガプライズの『名探偵コナン』グッズに、肩から下げられるショルダー付きのシリコンポーチが初登場。

オリジナルデザインで「江戸川コナン」「毛利蘭」「毛利小五郎」がかわいいポーチとして表現されています。

小物を収納して持ち歩きでき、キャラクターごとにショルダーのカラーが異なるのもポイント。

ショルダーは取り外しできるので、ポーチだけを飾ることも可能です!

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“江戸川コナン”(腕時計型麻酔銃)

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約4×9cm

いろいろなところに置いて飾れる、セガプライズの”ちょこのせ”ブランドから、腕時計型麻酔銃で狙う「江戸川コナン」のフィギュアが登場。

好きな場所で、腕時計型麻酔銃を構えるシーンを再現できます!

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“毛利小五郎”

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約6.8×7.5cm

「毛利小五郎」の”ちょこのせ”フィギュアも初登場!

腕時計型麻酔銃で撃たれ、眠りの小五郎になった姿が立体化されています。

同時期に登場する、腕時計型麻酔銃で狙う「江戸川コナン」のフィギュアと一緒に飾れば、作中のシーンを再現可能です。

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“工藤新一”

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:BOX 全長約10×4.5×8cm、新一 全長約3×4.2cm、仮面 全長約2.4×3cm、パイプ椅子 全長約1.9×3cm

セガオリジナルの新ブランド”Petite World Memories(プチワールドメモリーズ)”ミニフィギュアに、TVアニメ『名探偵コナン』が初登場。

ミニフィギュアと一緒に小物を持ち運ぶことができ、トランクに入れたままデスクに飾ってもかわいいグッズです。

「工藤新一」の”Petite World Memories”は「黒衣の騎士」となって舞台に現れた時の姿を再現。

パイプ椅子もセットされ、トランクに貼れるステッカーも付いています!

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“毛利蘭”

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:BOX 全長約10×4.5×8cm、蘭 全長約3×4.5cm、馬車 全長約3.3×2.8cm

ピンクのトランクに入った「毛利蘭」の”Petite World Memories”は、舞台で「ハート姫」を演じた時の姿。

馬車もセットになっており、トランクに入れて持ち運べ、好きな場所に飾れます。

思い出のワンシーンを詰め込んだ世界観なので、「工藤新一」のミニフィギュアと一緒に集めたくなるグッズ。

付属のステッカーで、トランクのデコレーションも楽しめます☆

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜36マスの完全犯罪(パーフェクトゲーム)〜

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約10.5×16×9cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利小五郎、安室透)

TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「36マスの完全犯罪(パーフェクトゲーム)」に登場したキャラクターたちを、”寝そべり”姿のぬいぐるみにして表現。

きゅっと口元を結んだ姿や眉間に皺を寄せる仕草など、キャラクターごとに異なる表情もポイントです!

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン ぴょことも マスコット“コナン&小五郎&安室”

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利小五郎、安室透)

ぴょこんと顔を出し、きょろきょろとあたりを見渡すような姿がかわいい”ぴょことも”シリーズに、TVアニメ『名探偵コナン』の「江戸川コナン」「毛利小五郎」「安室透」が登場。

ポケットなどに引っ掛けることができ、色々なところに連れていけるグッズです☆

名探偵コナン すやちびぃ ミニぬいぐるみVol.1

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約10×7×11cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド)

両手をそえ、すやすやと寝ている姿に癒やされるぬいぐるみ”すやちびぃ”から、TVアニメ『名探偵コナン』のデザインが初登場。

手のひらに乗るキュートなサイズで、「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」の眠る姿に癒やされます☆

名探偵コナン プラチナムザッカサッカーボール2025

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約21×21×21cm

種類:全2種(ブルー×ゴールド、グリーン×ホワイト)

飾って良し、使って良しな『名探偵コナン』デザインのサッカーボール。

2025年は、メタリックゴールドを使ったかっこいいデザインです!

名探偵コナン プラチナムザッカエンブレムダイカットクッション

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約50×13×40cm

エンブレムデザインカットのクッションは、「江戸川コナン」のアイコンが目を引くデザイン。

お部屋のアクセントにもなりそうなクッションは、ファン必見のグッズです☆

裏側はキャラクターのアイコンや関連するモチーフを散りばめた総柄デザインに、ロゴがあしらわれています。

名探偵コナン Activityty アクリルスタンドVol.2

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約10×4×14.2cm

種類:全7種(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、安室透、大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

「名探偵コナン Activityty アクリルスタンドVol.2」は、冬のアクティブスポーツを楽むデザイン。

スノーボードやスキー、スノーモービルを楽しむ姿が、キュートなデフォルメイラストで表現されています。

傾斜の付いたスタンドに飾れるのもポイントです☆

名探偵コナン プラチナムザッカ台詞マグカップ

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約12×8×9cm

種類:全2種(江戸川コナン、毛利小五郎)

リボン型の取っ手が特徴的な、「江戸川コナン」と「毛利小五郎」デザインのマグカップ。

キャラクターのセリフがあしらわれ、イラストの反対側にはアイコンも入っています。

マグカップの底裏には、キャラクターの口元をあしらったユニークなデザイン。

口にあてると、キャラクターの口が顔にはまる、遊び心あふれる雑貨です!

名探偵コナン プラチナムザッカロールティッシュカバー

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約24×30×20cm

種類:全2種(江戸川コナン、毛利小五郎)

ふっくらしたフォルムがかわいい「江戸川コナン」と「毛利小五郎」のロールティッシュカバー。

ティッシュは、背中から取り出せる仕様になっています☆

名探偵コナン プラチナムザッカアイマスクピロー

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:ファスナーが閉じた状態 全長約15×9×15cm、ファスナーが開いた状態 全長約29×6×15cm

種類:全2種(江戸川コナン、毛利小五郎)

キャラクターの両目部分がデザインされた「江戸川コナン」と「毛利小五郎」のアイマスクピロー。

リュックに引っかけられるフック付きで、旅行に持っていくときも便利です。

「毛利小五郎」のアイマスクピローは、眠った姿をイメージした、目をつぶったデザインになっています!

名探偵コナン プラチナムザッカネッククッション

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約34×8×33cm

種類:全2種(グリーン、ブルー)

首を支えてくれるネッククッションは、普段使いできるプライズ。

気持ちよさそうに眠るキャラクターたちのイラストをあしらった、一緒にリラックスできそうなグッズです!

名探偵コナン プラチナムザッカ低反発まくら

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約40×25×7cm

種類:全2種(江戸川コナン、毛利小五郎)

「江戸川コナン」と「毛利小五郎」と一緒に、いい夢が見られそうな低反発まくら。

表にはデフォルメしたイラストを大きくあしらい、サイドや裏はいろいろなキャラクターを散りばめた総柄デザインです。

程よい固さで、普段使いできるグッズになっています☆

名探偵コナン プラチナムザッカショルダー付シリコンポーチVol.2

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約17×3.5×14cm

種類:全3種(工藤新一、灰原哀、赤井秀一)

『名探偵コナン』のショルダー付きシリコンポーチ第2弾として「工藤新一」「灰原哀」「赤井秀一」が登場。

それぞれの特徴をとらえた、オリジナルデザインでかわいく表現されています。

物を入れて持ち歩きに使えるほか、ポーチだけ飾ることも可能。

大胆なフェイスデザインで、目立つこと間違いなしのグッズです!

名探偵コナン Xross Link フィギュア“工藤新一”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約10×17cm

並べて飾ると世界観が強化されて楽しい”Xross Link(クロスリンク)”シリーズに、TVアニメ『名探偵コナン』のフィギュアが登場。

「黒衣の騎士」に扮した「工藤新一」の姿が再現されています☆

エスコートする姿がカッコ良く、同月に登場する「ハート姫」を演じる「毛利蘭」と並べたいフィギュアです。

名探偵コナン Xross Link フィギュア“毛利蘭”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約10×17.3cm

”Xross Link”シリーズのフィギュアより、TVアニメ『名探偵コナン』のエピソードで「ハート姫」を演じた「毛利蘭」をフィギュア化。

「工藤新一」に手を伸ばす姿がとてもかわいいらしく、ドレスのデザインも作り込まれています。

同月に登場する「工藤新一」のフィギュアと台座がつながるデザインで、一緒に飾りたいフィギュアです☆

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“江戸川コナン”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:BOX 全長約10×4.5×8cm、コナン 全長約3×4.2cm、本 全長約1.4×1cm、椅子 全長約2×3cm

セガオリジナル新ブランド”Petite World Memories”ミニフィギュアには、「江戸川コナン」も登場。

本や椅子のミニチュアもセットになっており、トランクの中は名探偵のお部屋のよう!

トランクに入れて持ち運べて、そのまま飾ることもできます。

思い出のワンシーン再現でき、トランクに貼れるステッカーも付いたフィギュアです☆

名探偵コナン Petite World Memories ミニフィギュア“灰原哀”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:BOX 全長約10×4.5×8cm、灰原 全長約2.5×4cm、ランドセル 全長約1.2×1.5cm、電柱 全長約2×5.5cm

「灰原哀」の”Petite World Memories”ミニフィギュアは、作中で初登場したときの帰り道を再現。

ランドセルと電柱がセットになっており、「江戸川コナン」に正体を明かすシーンが呼び起こされます。

大人っぽい、ミステリアスな雰囲気のカラーをしたトランクもポイント。

トランクに貼れるステッカーも、「灰原哀」をイメージしたモチーフが使われたデザインです☆

名探偵コナン きゃらまる ぬいぐるみパスケース“コナン&蘭&小五郎”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約18×5×15cm

種類:全3種(江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎)

「江戸川コナン」「毛利蘭」「毛利小五郎」のお顔デザインのパスケース。

かわいらしいデフォルメタッチで表現され、鞄に取り付ければアクセントにもなるグッズです☆

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“大和敢助”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約6.5×12.5cm

”ちょこのせ”シリーズのフィギュアには「大和敢助」も初登場。

座る姿にも力強さが感じられるポージングです!

ちょこっと飾れる大きさながら、細部もしっかり表現されたデザイン。

頼もしい表情も魅力であふれています。

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“上原由衣”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約4×14cm

TVアニメ『名探偵コナン』の”ちょこのせ”に初登場するフィギュアには「上原由衣」の姿も。

足を揃えた上品な座り方が素敵なデザインです。

「大和敢助」や「諸伏高明」のフィギュアと一緒に飾りたくなるプライズ。

大人の女性らしい微笑みを浮かべた表情も注目です!

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“諸伏高明”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約4.5×13.5cm

いろいろなところに置いて飾れる”ちょこのせ”ブランドから、TVアニメ『名探偵コナン』に登場する警察キャラクターが初登場。

「諸伏高明」のフィギュアは、足を組んで座るクールなポーズを見せています。

スーツをスマートに着こなす姿も素敵。

推理しているような表情もかっこいいフィギュアです☆

名探偵コナン ぴょことも マスコット“大和&上原&諸伏”

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(大和敢助、上原由衣、諸伏高明)

ぴょこんと顔を出し、きょろきょろ見渡すような姿がかわいい”ぴょことも”シリーズに、TVアニメ『名探偵コナン』の「大和敢助」「上原由衣」「諸伏高明」が初登場。

ポケットなどに引っ掛けて色々なところへの連れ歩きが楽しめる、ぬい撮りにもぴったりのグッズです!

名探偵コナン すやちびぃ ミニぬいぐるみVol.2

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約10×7×11cm

種類:全3種(工藤新一、服部平次、遠山和葉)

両手をそえて、すやすや寝ている姿に癒やされるぬいぐるみ”すやちびぃ”の第2弾。

制服姿の「工藤新一」「服部平次」「遠山和葉」の3人がラインナップされます☆

名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”〜蝶ネクタイ型変声機〜

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約50×25×30cm

「江戸川コナン」が推理を披露するときに使う、蝶ネクタイ型変声機をイメージした大きなクッション。

真っ赤な蝶ネクタイには「江戸川コナン」の姿もあしらわれています!

名探偵コナン プラチナムザッカ窓付ポーチ

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約18×5×13cm

種類:全3種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭)

丸い窓から入れたものが見えるポーチが『名探偵コナン』グッズに初登場。

中のプリント柄もかわいいデザインで、大きめサイズに仕上げられているため10センチほどのマスコットも入れて楽しめます☆

劇場版最新作に登場するキャラクターや印象的なエピソードのシーンをイメージした、フィギュアにぬいぐるみ、雑貨グッズなどが続々登場。

セガプライズの『名探偵コナン』グッズは、2025年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

