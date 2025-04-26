大阪・東京でビフェスタ×ZEROBASEONEのPOPUP SHOPが開催
スキンケアブランドのビフェスタは4月21日より、大阪・東京の2会場にて「ビフェスタ×ZEROBASEONE」POPUP SHOPを順次開催します。
■等身大パネルや直筆サインパネルなども登場
同ショップは、4月21日〜5月6日にHMV & BOOKS SHINSAIBASHI、5月6日〜15日にHMV & BOOKS SHIBUYAにそれぞれオープンします。
会場では、ZEROBASEONEのアクリルスタンド、等身大パネル、直筆サインパネルなどを用意しています。
販売商品は、「アンプルミスト ブライトアップ／セラムモイスト」や「アンプルミルク」、「セラムクレンジングオイル」、「ミセラークレンジングシート パーフェクトクリア／ブライトアップ／セラムモイスト／パーフェクトグロウ」、「ミセラークレンジングウォーター ブライトアップ／セラムモイスト」、「ミセラーアイメイクアップリムーバー」。
また、同日からは全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストアなどで、ビフェスタ×ZEROBASEONEオリジナルグッズが当たる購入キャンペーンも開始します。
（フォルサ）