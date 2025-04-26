大阪・東京でビフェスタ×ZEROBASEONEのPOPUP SHOPが開催

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スキンケアブランドのビフェスタは4月21日より、大阪・東京の2会場にて「ビフェスタ×ZEROBASEONE」POPUP SHOPを順次開催します。

■等身大パネルや直筆サインパネルなども登場

同ショップは、4月21日〜5月6日にHMV & BOOKS SHINSAIBASHI、5月6日〜15日にHMV & BOOKS SHIBUYAにそれぞれオープンします。

会場では、ZEROBASEONEのアクリルスタンド、等身大パネル、直筆サインパネルなどを用意しています。

販売商品は、「アンプルミスト ブライトアップ／セラムモイスト」や「アンプルミルク」、「セラムクレンジングオイル」、「ミセラークレンジングシート パーフェクトクリア／ブライトアップ／セラムモイスト／パーフェクトグロウ」、「ミセラークレンジングウォーター ブライトアップ／セラムモイスト」、「ミセラーアイメイクアップリムーバー」。

また、同日からは全国のドラッグストア、スーパー、ディスカウントストアなどで、ビフェスタ×ZEROBASEONEオリジナルグッズが当たる購入キャンペーンも開始します。

（フォルサ）