¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤¬»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¡¡Î©·û¤Ï¿©ÎÁÉÊ0¡ó¡¡¼«Ì±¤«¤é¿µ½ÅÏÀ¡¡ºâ¸»¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬25Æü¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿½ÅÅÀÀ¯ºö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×È¯É½
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÎ×»þ»þ¸ÂÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ0¡ó¤Ø¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞÆâ¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¡áÁªµó¤Î¤¿¤á¤Î¿Íµ¤¼è¤ê¤À¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½¼«¿È¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¿©ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈáÌÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê·èÃÇ¤Þ¤Ç¡ËÇº¤ó¤À¤êº¤¤Ã¤¿¤êÌåÀä¡Ê¤â¤ó¤¼¤Ä¡Ë¤·¤¿¤ê¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·è¤á¤¿°Ê¾å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ºÀÇ°Æ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç1Ç¯±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Î¿´¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏÊýºâÀ¯¤Ë¤âÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Ë¤âÉéÃ´¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë»Ø¼¨¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.»öÁ°¤Ë¡Êºâ¸»¤ò¡ËÌÀ¼¨¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡©¡Ë¤¤¤ä¡¢ºâ¸»¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢ºâ¸»¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¡Ö¸ºÀÇ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÇÑ»ß¡×¤ÇÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¼«Ì±´´Éô¤«¤é¿µ½ÅÏÀ
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤à¸ºÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö²æ¡¹¡¢¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀÇ¤È¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±¤¸Êý¸þÀ¤ò»ý¤Ä¸øÌó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤È¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ºÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬8³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á7³ä¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾¾»³À¯»Ê»²±¡´´»öÄ¹
¡Ö¡ÊÀÇÎ¨¤ò¡Ë¥¼¥í¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´´Éô¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¹¡£
¿¹»³´´»öÄ¹
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¤âÂç»ö¤Êºâ¸»¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¼¤²¤¿Ê¬¤Îºâ¸»¤ò¤É¤³¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£1Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤é¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÊÌ¤Ë¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤ÉµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Î¤Ê¤«¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯4·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¢£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×È¯É½
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÎ×»þ»þ¸ÂÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ0¡ó¤Ø¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¿©ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈáÌÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤·¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê·èÃÇ¤Þ¤Ç¡ËÇº¤ó¤À¤êº¤¤Ã¤¿¤êÌåÀä¡Ê¤â¤ó¤¼¤Ä¡Ë¤·¤¿¤ê¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·è¤á¤¿°Ê¾å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ºÀÇ°Æ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç1Ç¯±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Î¿´¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÏÊýºâÀ¯¤Ë¤âÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Ë¤âÉéÃ´¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë»Ø¼¨¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.»öÁ°¤Ë¡Êºâ¸»¤ò¡ËÌÀ¼¨¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡©¡Ë¤¤¤ä¡¢ºâ¸»¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀâÌÀ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢ºâ¸»¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²Æ¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¡Ö¸ºÀÇ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÇÑ»ß¡×¤ÇÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¼«Ì±´´Éô¤«¤é¿µ½ÅÏÀ
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤à¸ºÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö²æ¡¹¡¢¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀÇ¤È¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆ±¤¸Êý¸þÀ¤ò»ý¤Ä¸øÌó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤È¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ºÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬8³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á7³ä¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾¾»³À¯»Ê»²±¡´´»öÄ¹
¡Ö¡ÊÀÇÎ¨¤ò¡Ë¥¼¥í¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´´Éô¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¹¡£
¿¹»³´´»öÄ¹
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¤âÂç»ö¤Êºâ¸»¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¼¤²¤¿Ê¬¤Îºâ¸»¤ò¤É¤³¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£1Ç¯´Ö¤Î¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤é¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÊÌ¤Ë¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÀÐÇËÌÐÁíÍýÂç¿Ã¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤ÉµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Î¤Ê¤«¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯4·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë