Àé²ìÞæÂç¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤â4¾¡ÌÜ¤ªÍÂ¤±¡¡Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ20²ó1/3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÂÇÀþ¡Èµ¿ÏÇÈ½Äê¡É¤Ç±ç¸î¤Ç¤¤º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥á¥Ã¥Ä¡½¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ê2025Ç¯4·î25Æü¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó2¼ºÅÀ¤â4¾¡ÌÜ¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï1»à¤«¤é2ÈÖ¡¦¥¦¥Ã¥É¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³¤¯¥Ù¥ë¤ò¥Ë¥´¥íÊ»»¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Æ¥Ê¤Ëº¸Á°¤Ø¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬À¸´Ô¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¬20²ó1/3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤âÀèÆ¬¡¦¥ä¥ó¥°¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥º¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¤âÌµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¾å°ÌÂÇÀþ¤òÃÇ¤Á¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡4¡¢5²ó¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°Â³¤±¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ï2»à¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ºÆ¤ÓÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤áÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤ºÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÇÀþ¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÀÅ¤«¤Ç6²ó¤Þ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¤Ë4°ÂÂÇ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£4²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬ÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¼ê¡¦¥í¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢°ìÎÝÎÝ¿³¤¬¡Ö°ìÄ¾¡×È½Äê¡£°ì¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆóÎÝÅ¾Á÷¸å¡¢°ìÎÝ¤Ë¤âÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÀä¹¥¤ÎÆÀÅÀµ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÌÔ¹³µÄ¤âÈ½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤ÏÁ°²ó19Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ï¡¢5²ó2/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¼«¿È3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤éËÜÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º¡¢3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò18²ó2/3¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨0¡¦79¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É2¥«¡¼¥ÉÂ³¤±¤Æ¥¹¥¤¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¤·¡¢7Ï¢¾¡¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¡£