¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤Ï¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤·¡ª´ÆÆÄ¤Î¾®¸À¤Ï¡Ö±¦¤«¤éº¸¡×¤ÇÉüÄ´¤¹¤ëº¬µò¡Ä26Æü¤«¤é6Ï¢Àï¤Ø
¡¡Ä¹½÷ÃÂÀ¸°Ê¹ß¤Î3»î¹ç¤Ç12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤Ë3¤Ä¤Îµ¿Ìä¡Ä¤Ê¤¼³°³ÑÄã¤á¥¯¥½¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¡©¤É¤¦¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨1³ä5Ê¬Ì¤Ëþ¡©
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê²á¤®¡×¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö»Íµå¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ë¼«¤é¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¥ä¥ê¶Ì¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¸½ºß¡¢ÂÇÎ¨.261¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¡£ºòµ¨¡¢DH¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀïÎóÉüµ¢Ä¾¸å¤Î2»î¹ç¡£¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥¹¥é¥ó¥×¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤¬3²ó¡£3»î¹ç°Ê¾åÂ³¤±¤ÆÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤Ï2»î¹ç¤¬4²ó¡£3»î¹ç¤¬1²ó¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¼óÇ¾¿Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ï±¦¤«¤éº¸¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤µ¤Ã¤µ¤ÈÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£¿Æ¤·¤¤µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÂçÃ«¤Ï½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ÂçÃ«¤¬¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2Æü¡£ÄÌ¾ï¤Ï¾å¸Â¤Î3Æü¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1ÆüÊ¬¤ÎµëÎÁ¤Ï¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ4ÆüµÙ¤à¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î3ÀïÌÜ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢¿¼Ìë¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¿çÌ²¤ò½Å»ë¤·¡¢1Æü10»þ´Ö¿²¤ëÂçÃ«¤¬¿²ÉÔÂ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢ÆùÂÎÅª¤Êà¥Ï¥ó¥Ç¥£á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡24Æü¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òÃæ»ß¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶¯¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤¤ÎÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅìµþ³«Ëë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î¤ÎÅìµþ³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤òÃª¾å¤²¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÎ×¤ó¤À·ë²Ì¡¢2Æü´Ö¤Ç8ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Îºòµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ¡¼50ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÂçÃ«¼«¿È¡¢DHÀìÇ¤¤è¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ä¥é¥¤¥ÖBP¤¬Æþ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¤ç¤¦26Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¤ÇÂÐ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢ÂÐ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È6Ï¢Àï¡£ÂçÃ«¤¬ÉüÄ´¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¼¡¼¡£¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÏÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼³°³ÑÄã¤á¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¥¯¥½¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬°ÛÍÍ¤ËÄã¤¤¤Î¤«¡£Æâ³Ñµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ë¶Ã¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£