¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡ÂÐÃæ´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ï¡ÖÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡×¤òÍ×µá¡¡Ãæ¹ñ¤Î»Ô¾ì³«Êü¤¬¾ò·ï
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë145%¤Î´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬»Ô¾ì³«Êü¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÃæ¹ñ¤¬¡ØÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡ÖÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë145%¤Î´ØÀÇ¤Ï°ú¤²¼¤²¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬»Ô¾ì³«Êü¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï22Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ØÍ»ÏÂÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ê¾ùÊâ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤ë¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Î¡Ö¾å¾è¤»Ê¬¡×¤ò90Æü´ÖÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£