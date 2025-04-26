来週の米主要企業決算 アップル、マイクロソフト、アマゾン、メタ
来週の米主要企業決算 アップル、マイクロソフト、アマゾン、メタ
*は金融株
（）は予想1株利益、単位:ドル
29日（火）
ビザ＊（2.68）
コカ・コーラ（0.72）
ファイザー（0.68）
スターバックス（0.49）
ＵＰＳ（1.41）
ペイパル（1.16）
ＧＭ（2.69）
30日（水）
キャタピラー（4.33）
マイクロソフト（3.23）
メタ（5.28）
クアルコム（2.81）
1日（木）
アップル（1.62）
アマゾン（1.68）
イーライリリー（3.28）
マスターカード＊（3.58）
マクドナルド（2.68）
アムジェン（4.24）
2日（金）
エクソンモービル（1.75）
シェブロン（2.10）
デュポン（0.95）
※予定は変更になる場合があります
*は金融株
（）は予想1株利益、単位:ドル
29日（火）
ビザ＊（2.68）
コカ・コーラ（0.72）
ファイザー（0.68）
スターバックス（0.49）
ＵＰＳ（1.41）
ペイパル（1.16）
ＧＭ（2.69）
30日（水）
キャタピラー（4.33）
マイクロソフト（3.23）
メタ（5.28）
クアルコム（2.81）
1日（木）
アップル（1.62）
アマゾン（1.68）
イーライリリー（3.28）
マスターカード＊（3.58）
マクドナルド（2.68）
アムジェン（4.24）
2日（金）
エクソンモービル（1.75）
シェブロン（2.10）
デュポン（0.95）
※予定は変更になる場合があります