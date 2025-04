文章読解の鍵は思わぬところにあった…100言語マスターが明かす「作文」の「知られざる効能」

外国語を勉強してみたい。だけど何から始めればいいか分からない。教科書選びに文法習得、単語の暗記、アプリの使い方…どこまでやればいいのか見当がつかない。チャレンジしてみたけど、挫けてしまった。そんな人は多いのではないだろうか。

『外国語独習法』では、100の言語をあやつる若き天才学者が初めて明かした「絶対に挫折しないための50のルール」を収録している。

※本記事は本日発売の大山祐亮『外国語独習法』の一部を抜粋、編集したものです。この記事では第5章『独習の秘訣〜読解、暗記編〜』からルール30を紹介します。

ルール30 読解練習としての作文術

読解の練習はひたすら文を読むことだと考えがちですが、読解以外のことをすることで、読解力を伸ばす方法もあります。そのひとつが作文です。

文章を読んでいると、文意が理解できたタイミングでそれ以上の深入りをやめてしまうことが多いです。一語一語丁寧に辞書を引きながら読むタイプの人は余計にそういう傾向が強い。読解の場合は文章が完全な形で用意されていますので、単語の細かいスペリングや発音を意識する機会も他の練習方法と比べて少なくなってしまいます。

本が読めるようになれば良いからといって読解の練習ばかりしていると、綴りや文型のうろ覚えが多発します。この単語は何度か見たことがあるけれども、意味や使い方の詳細が思い出せないという事態が頻発します。

外国語独習をしていると、これに加えて別の言語の文法知識が混ざってしまうこともあります。「この言語って間接話法にするときに時制を一致させるんだっけ?」などと悩んでしまうことがよくあるのです。英語では、I heard that you were sick.「私はあなたが病気だと聞きました」というように、今現在まだ体調不良だったとしても、heard「聞いた」が過去時制なのに合わせてthat節の中の動詞を過去時制のwereに変えるのが普通です。一方、ドイツ語には時制の一致がありません。Ich habe gehört, dass du krank bist.「私は(ich)あなたが(du)病気だ(bist krank)と(dass)聞きました(habe gehört)」のように、動詞が「聞いた」であっても、今現在まだ体調不良ならば「病気だ」の部分には現在形を使います。読解ばかりしていると、このような細かい点で複数の言語の文法事項がごちゃごちゃになって混乱しがちです。

このようなうろ覚えや文法の混同を避けるためには、読解が目的であっても作文の練習をするのが有効です。

「理解語彙」と「使用語彙」

言語学には、「理解語彙」と「使用語彙」という概念があります。理解語彙というのは読んだり聞いたりしたときに意味が理解できる単語で、使用語彙というのは自分が書いたり話したりするのに使うことができる単語です。読解やリスニングで問題になるのは理解語彙で、作文や会話で問題になるのは使用語彙です。

一般的に、理解語彙のほうが使用語彙よりも範囲が広いことが知られています。読めばわかるけど自分では使わないという単語はあっても、自分で使うのに読んでもわからない単語というのはありません。それと同じで、読んだら理解できるけれど自分では書けないという文はあっても、自分で書けるのに読んだら理解できないという文はありえません。作文に要求される能力は、読解に要求される能力より高いのです。「その文が作れる」というのは、「その文が理解できる」ことを前提にしています。そう考えると作文の練習は読解の練習にもなるのです。記憶という点から見ても、読解のような純粋なインプットに終始するよりは、作文のようなアウトプットも交えた方が知識が定着しやすいです。

語学力のすべてのピースはつながっています。仮に読むことだけが目的であったとしても、読む練習以外の勉強もしたほうが最終的には実りある結果を生みます。

