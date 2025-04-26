　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万6030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39678.25円　　ボリンジャーバンド3σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38072.30円　　ボリンジャーバンド2σ
38058.30円　　200日移動平均
37357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37261.73円　　75日移動平均
36466.35円　　ボリンジャーバンド1σ
36030.00円　　26日夜間取引終値
35705.74円　　25日日経平均株価現物終値
35208.00円　　5日移動平均
34860.40円　　25日移動平均
34835.00円　　一目均衡表・転換線
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33254.45円　　ボリンジャーバンド-1σ
31648.50円　　ボリンジャーバンド2σ
30042.55円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース