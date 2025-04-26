日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万6030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39678.25円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38072.30円 ボリンジャーバンド2σ
38058.30円 200日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37261.73円 75日移動平均
36466.35円 ボリンジャーバンド1σ
36030.00円 26日夜間取引終値
35705.74円 25日日経平均株価現物終値
35208.00円 5日移動平均
34860.40円 25日移動平均
34835.00円 一目均衡表・転換線
34310.00円 一目均衡表・基準線
33254.45円 ボリンジャーバンド-1σ
31648.50円 ボリンジャーバンド2σ
30042.55円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39678.25円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38072.30円 ボリンジャーバンド2σ
38058.30円 200日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37261.73円 75日移動平均
36466.35円 ボリンジャーバンド1σ
36030.00円 26日夜間取引終値
35705.74円 25日日経平均株価現物終値
35208.00円 5日移動平均
34860.40円 25日移動平均
34835.00円 一目均衡表・転換線
34310.00円 一目均衡表・基準線
33254.45円 ボリンジャーバンド-1σ
31648.50円 ボリンジャーバンド2σ
30042.55円 ボリンジャーバンド3σ
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