¡Ö½Õ¤ÎÄÁ»ö¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¡¡¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤¬¿Ê¤à¿·¤¿¤ÊÆ»¡ÄúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿5Ç¯¤Î¼«¿®
²£ÉÍFC¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬4·î25Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá²£ÉÍFCÀï¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢1°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡FW¸¶ÂçÃÒ¤¬13»î¹çÌÜ¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯°ì·â¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡£者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤â¡ÖÀª¤¤¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£¡È¼è¤ë¤Ù¤¿Í¡É¡¢¸¥¿ÈÀ¤Î¤¢¤ë191¥»¥ó¥ÁFW¤ËÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥¡¼¥×¤·¤¿½ç°ÌÉ½¤Î¥È¥Ã¥×¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌµÍß¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íß¤ò½Ð¤·¤Æ¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢µþÅÔ¤¬¿Ê¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯¡¢¤â¤¬¤¤¤¿»þ´Ö¤¬°ì¿¶¤ê¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢GK¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Ç·Ò¤®¡¢MF¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ÎÍî¤È¤·¤ò½¦¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç12»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Íî¤È¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê13»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°Àá¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆJ1¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Î×¤ó¤À°ìÀï¡£Á°È¾¤«¤é²£ÉÍFC¤ÎÀª¤¤¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÎµþÅÔ¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤¤¡£²æËý¤·¡¢²æËý¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¸¶¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤«¤é¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤â¡¢Æ±25Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF±üÀî²íÌé¤¬2ÀïÏ¢È¯¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¼ó°Ì¤é¤·¤¯¡¢Æ²¡¹¤ÈÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¤·¤Æ4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£J1¤ÎÉñÂæ¤Ï°ñ¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¿¡£者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤òÌµÍß¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íß¤ò½Ð¤·¤Æ¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¼ó°Ì¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤³¤Î½ç°Ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµþÅÔ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬º£¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£½Õ¤ÎÄÁ»ö¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¸ÅÅÔ¤Ë¿á¤¯É÷¤Ë¾è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÀï°ìÀï¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë