¹ñ½ÅÊ¸¡ÖÁðÌîËÜ²È¡×4·î28Æü¤«¤éÌë´ÖÆÃÊÌ¸ø³«¡¡ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»ÔÆ¦ÅÄÄ®
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆ¦ÅÄÄ®¤Î¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÁðÌîËÜ²È¡×¤ÎÌë´ÖÆÃÊÌ¸ø³«¤¬28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½»ÂðÆâ¤äÄí¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»°¾å¿¿µ±¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÌó20ÅÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±²È¤ËÅÁ¤ï¤ëË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢½¨Ä¹¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¶ñÂ¡Ê¹ÃÑÉ¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¡Ë¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±²È¤Ï¹¾¸Í´ü¤«¤éÌÀ¼£´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ½¤í¤¦¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÅÅÅô¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È´ë²è¡£»°¾å¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢ÃæÄí¤òÃÓ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥³¥¤¤ä¥«¥¨¥ë¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡½¨Ä¹¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¶ñÂ¤Ï2001Ç¯¡¢Æ±²È¤ÎÂ¢¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£³õ¡Ê¤«¤Ö¤È¡Ë¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡ÖÅ·Àµ½½¸ÞÇ¯¡×¡Ê1587Ç¯¡Ë¤ÎµºÜ¤È¤È¤â¤Ë½¨Ä¹¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¼é¤ê»¥¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅçÄÅ¹¶¤á¤Ç½Ð¿Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö¼ç¤ÎÁðÌîµÁÊå¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¤¢¤«¤ê¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤Ï28¡¢29Æü¤È5·î2¡Á6Æü¡¢Æ±9¡¢10¡¢16¡¢17¡¢23Æü¤Î·×12Æü´Ö¡¢¸á¸å7»þ¡Á9»þ¡£ÎÁ¶â¤Ï2Àé±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤ÇÌµÎÁ¡Ë¡£ÁðÌîËÜ²È¡á0973¡Ê24¡Ë4110¡£
¡¡¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë