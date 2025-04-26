¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡¢º£°æÍÍ¡ª¡¡À¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÂçµÏ¿¡¡£´·î¤Î·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤¬£¶£±Ç¯°ðÈø¤ËÊÂ¤Ö£°¡¦£³£°¡¡µåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£²¡½£¶¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£µÆü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£·²ó£³°ÂÂÇ£¹Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤ò£°¡¦£³£°¤È¤·¡¢£±£¹£¶£±Ç¯£¶·î¤Î°ðÈøÏÂµ×¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Á°²ó£±£¸Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë¤Ç¤Ï£¸²óÌµ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£Ê¿ÎÉ¤È¤Î·ÑÅê¤Ç¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£°æ¤Î¹ßÈÄ¸å¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¡¢¤Û¤¨¤Ë¤Û¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤¿Á°²ó¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢Ã¸¡¹¤ÈÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ»î¹çÏ¢Â³£±£°£°µåÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë£±£±£·µå¤ÎÇ®Åê¡££·²ó£²»à¡£¼ã·î¤ò£±£´£²¥¥íÊõÅá¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¡Ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¡Ë¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¡£¸Å²ì¤â¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ë½÷Ë¼Ìò¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡££²»à¤«¤é»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨£´³ä£³Ê¬£²ÎÒ¤ò¸Ø¤ëÂÀÅÄ¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¸åÂ³¤ò»Â¤ê¡¢£²²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£¶¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³²ó¤Ë¤Ï£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡££·²ó¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç£²ÅÙÌÜ¤Î£³¼ÔËÞÂà¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¼é¤ì¤Ð£´·î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£³£°¡£¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡½¡×¤Î£²£·£¶¾¡ÂçÅê¼ê¡¦°ðÈø¤ËÊÂ¤ó¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ëº£°æ¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£³¾¡ÌÜ¤Ï¥¹¥ë¥ê¤ÈÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¯µ¤¾æ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤µ¤¢¹Ô¤³¡¼¡ª¡×¡££²¡½£°¤Î£¹²ó¡¢º£µ¨¤«¤é¼é¸î¿À¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Ê¿ÎÉ¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢Ì£Êý¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¶¼é¸òÂå»þ¤Ë¤ÏºÇÁ°Îó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¤Ïº£¸å¤âÀ¾¸ýÀ¾Éð¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂçÃæ¡¡ºÌÌ¤¡Ë
¡¡¢¡µÏ¿¥á¥â¡¡º£°æ¡ÊÀ¾¡Ë¤¬£·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç£´·î¤Ï£³£°²ó¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕ£±¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£³£°¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é·î´ÖËÉ¸æÎ¨¡Ê£³£°Åêµå²ó°Ê¾å¡Ë¤Ç¡¢£¶£±Ç¯£¶·î¤Î°ðÈøÏÂµ×¤Î£°¡¦£³£°¡Ê£¶£°²ó¼«ÀÕ£²¡Ë¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£¶£¶Ç¯£¸·î¤Î³§ÀîËÓÃË¡ÊÆî³¤¡Ë¤Î£°¡¦£²£´¡Ê£³£·²ó£±¡¿£³¼«ÀÕ£±¡Ë¤¬µÏ¿¡£