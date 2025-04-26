10¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¡¡ÆüËÜ´Þ¤á¤¿³Æ¹ñ¤ÈÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤äÅ±ÇÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂåÂØ°Æ¶¨µÄ¤«¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë10¡ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÈÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤äÅ±ÇÑ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎUSTR¡áÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿10¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤²¼¤²¤äÅ±ÇÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂåÂØ°Æ¤òÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿³Æ¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
USTR¤ÎÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂåÂØ°Æ¤ÎÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»¨»ï¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò25Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö200·ï¤Î¼è°ú¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡Öº£¸å3½µ´Ö¤«¤é4½µ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£