¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¹Ä¼£¤Î£³£°kgº¹¥Þ¥Ã¥Á¤ËÃ²¤¡Ö¡È»ö¸Î¡É¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡££³£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ½Åº¹¤¬¤¢¤ëàÀ¤³¦¤ÎÅÄÃæá¤³¤È¹Ä¼£¡Ê£³£µ¡Ë¤È¡¢àÈ¿Â§²¦á¤³¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê£³£·¡á¥¤¥é¥ó¡Ë¤Î°ìÀï¤À¡££³·î¤ËÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¹Ä¼£¤¬Î×¤à³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿à°Û¼¡¸µÂÐ·èá¤ò¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡Ä¡£à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¹Ä¼£¤Ï£²£µÆü¡¢ºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££³·î¤Ë¹âµé¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤Ç¡¢³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·Î©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê»ö¸ÎÉÔ¿½¹ð¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥±¥¸¥á¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Çà¸ø³«´Ý´¢¤êá¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤È£±£·£³¥»¥ó¥Á¤Î¹Ä¼£¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë½à¤¸¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¡££´£°¥¥í¤ËÇ÷¤ëÂÎ½Åº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Ä¼£¤¬£¸¥ª¥ó¥¹¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬£±£²¥ª¥ó¥¹¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃå¤±¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÈ¿Â§¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ÏÂç·ù¤¤¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¹Ä¼£¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È±þÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸«¤¿ÀÄÌÚ¤ÏÂ¨¡¢ÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Öà±Ä¶ÈÉôÄ¹á¤Î¹Ä¼£¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¡¢µ¯ÁÊ¤«ÉÔµ¯ÁÊ¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸¡»¡¤«¤é¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡¢¹Ä¼£ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥â¥é¥ë¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿à¤¢¤ÎÌëá¤Ë¥â¥é¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤â¤¦°Å¤¤¤«¤é¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎ½Åº¹¤À¡££³£°¥¥íÄ¶¤ÏÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¹Ä¼£¤È¤Ï¤¤¤¨´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²¶¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÇËü¤¬°ìà»ö¸Îá¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¿½¤·³«¤¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¥á¥¬¥Í¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¹Ä¼£¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¹Ä¼£¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ²¶¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ë´í¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ß¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹õËë¤¬¡Ø¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÈÀÄ¿¹¥Ð¥é¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢ÄÌÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£