·î15Ëü±ß¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤Ë¶È³¦Ç®»ëÀþ¡¡Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤¯¡¢È©¤Ï´ñÎï¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¡¡every.¡×¤È¡ÖOha¡ª4¡¡NEWS¡¡LIVE¡×¤Ëº£·î¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾Àî¡Ê¤Î¤¦¤¬¤ï¡Ëµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼ñÌ£¤Ç·î¤Ë10Ëü¡Á15Ëü±ß¤Û¤ÉÈþÍÆ¤ËÈñ¤ä¤¹¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÃËÀ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´ñÎï¤µ¡×¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿¤·¤°¤µ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤À¡£
¡¡3·îËö¤Ë8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¡£¡ÖÈÖÁÈ¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¿·¿Í»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¼Êý¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡Ö¥Î¥¦¥Ñ¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ê¡Åç»þÂå¡£Åö»þ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ¥¥ã¥é°Ê³°¤Ë¡Ö¤ä¤À¤¡¡×¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢SNS¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¤¥×¡×¡Ê»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£Ê¡Åç»þÂå¤Ïµ¼Ô¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿¦¤â·ó¤Í¤Æ¡¢½µ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥Ç¥¸¥«¥á¤ò¼ê¤Ë¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£¡ÖËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¼«³Ð¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò·üÌ¿¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¡£¡Ö¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Î»Ù¤¨¡×¤È8Ç¯´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Î¡¼¥È¤Ï80ºý°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ë¸¶È¯»ö¸ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¼èºà¡£±Ä¶ÈºÆ³«¤·Ê³Æ®¤¹¤ë°ì¸®¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ËÌó3Ç¯´ÖÌ©Ãå¡£¡ÖÁáÄ«¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âÌÂÏÇ¤Ê¤¯¤é¤¤¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¡×¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤¯Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏÊý¤Î¤³¤È¤âÁ´¹ñ»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤ÆÊ¡Åç¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤¯¡¢È©¤Ï´ñÎï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£³èÌö¤Î¾ì¤¬Á´¹ñ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÈ©¤â»Å»ö¤ÎÏÓ¤âÈþ¤·¤¯Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡Ê»³Æâ¡¡·ò»Ê¡Ë
¡¡¡þÄ¾Àî¡¡µ®Çî¡Ê¤Î¤¦¤¬¤ï¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£ÃæÂçÂ´¶È¸å¡¢17Ç¯¤ËÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥¸¤Æ¤ì¡¡Chu¡ª¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¡Önews¡¡every.¡×¤Ç¤Ï·î¡Á¶âÍË¤Ë½Ð±é¤·¡ÖOha¡ª4¡¡NEWS¡¡LIVE¡×¤Ç¤Ï¿åÍË¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´ÅöÃæ¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢·ì±Õ·¿O¡£
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊË°ÏÂ¾õÂÖ¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ïÉ¬¿Ü¡Û
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢ºÇ¶á¤Ï¸ÄÀÇÉ¥¢¥Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¤¬24ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬Æ±¶É¤é¤·¤«¤é¤Ì¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÏË°ÏÂ¾õÂÖ¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶¯¤¤¸ÄÀ¤äÉð´ï¤¬¤Ê¤¤¤ÈËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£