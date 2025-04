予約特典や限定商品公開！GSE『夢灯花 Noctuary』

Game Source Entertainment(GSE)は、異美工作室Gratescaが開発した二人の主人公を持つビジュアルノベルゲーム『夢灯花 Noctuary』のNintendo SwitchおよびPlayStation(R)5版の予約受付を2025年4月24日から開始することを発表しました。

今回は魅力的な予約特典や限定商品の内容が公開されました。

本作には日本語ボイスと新しいDLCコンテンツが追加され、光使たちの世界とその物語に、さらに深く浸ることができます。

GSE『夢灯花 Noctuary』

■タイトル :《夢灯華 Noctuary》

■対応機種 :PlayStation(R)5, Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2025年7月31日

■価格 :4,378円(税込み)

■価格(限定版):7,678円(税込み)

■ジャンル :テキストアドベンチャー、ビジュアルノベル

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)

■対応ボイス :中国語(北京語)、広東語、日本語

■日本発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Gratesca

■CERO :CERO B (12+)

■権利表記 :(C)2025 Gratesca Studio. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

『夢灯花 Noctuary』は、プレイヤーが二人の主人公、「夢灯此夜」と「彩灯絢夜」を操作し、光使たちの世界とその物語を展開する魅力的なロールプレイングビジュアルノベルです。

見習い遊園者として、彼女たちは他の光使たちとの平穏で楽しい日常を楽しみながら、任務や試練に挑戦していました。

しかし、神秘的な月灯輝夜との出会いをきっかけに、彼女たちの世界の秘密が徐々に明らかとなっていきます。

光と闇の間に隠された真実の先にあるものとは……

本作はPKG版発売に合わせ、日本語ボイスが追加されました。

著名な声優陣の演技が主人公たちの活躍を彩ります。

「夢灯此夜」は名塚佳織さん、「彩灯絢夜」は、植田佳奈さんがご担当され、臆病で慎重な此夜と活発でおっちょこちょいな絢夜の個性を体感できます。

キャラ紹介1

キャラ紹介2

さらに、本作には新しいDLCコンテンツが追加され、本編では語られていないキャラクターたちの物語を楽しめます。

DLCは複数の短編ストーリーに分かれており、メインストーリーでは出会うことがなかったキャラクターとのお話も追加されています。

さらに、異美工作室の前作との夢のコラボも…!?

『夢灯花 Noctuary』のDLCで、彼女たちの切なく、美しい物語を見届けて下さい!

予約特典内容:ポストカードセット(3枚1セット)

限定版内容 :豪華外箱

キャラクター円形バッジセット(5個1セット)

アートブック1冊

※画像はイメージです。

実際の商品とは異なる場合があります。

※上記の特典は数量限定です。

無くなり次第終了となります。

限定版特典

