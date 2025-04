大人向けのなりきり仕様で復刻！プレミアムバンダイ「Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン」

「プレミアムバンダイ」では、『ふたりはプリキュア Max Heart』より大人向けなりきり玩具「Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン」の予約受付を開始しました。

プレミアムバンダイ「Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン」

「プレミアムバンダイ」では、『ふたりはプリキュア Max Heart』より大人向けなりきり玩具「Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン」(6,490円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を開始しました。

プリキュアシリーズの劇中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」。

その第5弾として、プリキュアシリーズの2作目である2005年に放送された『ふたりはプリキュア Max Heart』より、主人公のキュアブラック(美墨なぎさ)とキュアホワイト(雪城ほのか)の変身アイテム「ハートフルコミューン」を大人向けのなりきり仕様で復刻商品化します。

本体デザインのエンブレム部分には銀色の箔押しをし、「ハートフルコミューン」を美しく再現いたしました。本体を開くと、メップルとミップルのお顔パーツを差し替えて遊ぶことができ、作中の変身シーンに近づけた仕様で、再現しました。

付属のカードをセットし、本体をぐるっと回転させると作中同様の変身メロディ、キャラクターセリフが鳴り、キュアブラック、キュアホワイトそれぞれの変身シーンを楽しむことができます。

さらに、番組オープニング主題歌「DANZEN!ふたりはプリキュア(Ver.Max Heart)」も搭載いたしました。他にも、この商品でしか聞けない、なぎさとほのかのオリジナル台詞も完全新規収録しました。

充実感のある、当時を思い出しながら、楽しめる商品になっています☆

※カードやお顔パーツ、替えパーツを本体にセットすることによる反応はありません。

Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン(商品イメージ)

Pretty Memories ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン(付属カード イメージ)

■商品概要

・商品名 :Pretty Memories

ふたりはプリキュア Max Heart ハートフルコミューン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000226051/?rt=pr )

・価格 :6,490円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ハートフルコミューン本体…1

お顔パーツ…2

替えパーツ…4

カード…5

・商品サイズ:ハートフルコミューン本体(替えパーツセット込)

…H約104mm×W約54mm×D約48mm

カード…W約50mm×H約45mm

・商品素材 :ハートフルコミューン本体(替えパーツセット込)

…ABS・PC・PET

カード…紙

・対象年齢 :15才以上

・電池 :単4×2(別売り)

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 :2025年4月24日(木)16時〜2025年6月13日(金)23時予定

・商品お届け:2024年10月予定

・発売元 :株式会社バンダイ

(C)東映アニメーション

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

