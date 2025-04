「藤原カムイ画業45周年記念『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『天地創造』DQ天ワールドツアー」を2025年5月17日(土)〜6月22日(日)の間、東京の有明と京橋の2会場にわたり開催します。

藤原カムイ画業45周年記念『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『天地創造』DQ天ワールドツアー

「藤原カムイ画業45周年記念『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『天地創造』DQ天ワールドツアー」を2025年5月17日(土)〜6月22日(日)の間、東京の有明と京橋の2会場にわたり開催。

漫画やゲームなど多ジャンルにわたり活躍している漫画家・藤原カムイ氏がデビューし45周年を迎えました。

これを記念して本展は「DQ天ワールドツアー」と題し、カムイ氏が手掛けた代表作の漫画『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』(作画:藤原カムイ、脚本:小柳順治・川又千秋)とアクションRPG『天地創造』(キャラクターデザイン:藤原カムイ)に焦点をあて、人気キャラクターたちと巡る展覧会(ツアー)を開催します。

それら2作品の鍵となるそれぞれのワールドマップが合わさり、会場限定スペシャルマップとして登場します。

Part1(5月17日(土)〜6月1日(日))とPart2(6月7日(土)〜6月22日(日))の2会場で展開され、それぞれのスペシャルマップ内容は以下の通りです。

DQ天ワールドツアー mapイメージ

■Part1…西半球:『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』 東半球:『天地創造』

DQ天ワールドツアー

■Part2…西半球:『天地創造』 東半球:『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』

DQ天ワールドツアー

それぞれの会場でしか見ることのできないエリアごとの展示物が多数あり、両会場を巡って初めてコンプリートするツアーとなっています。

スペシャルマップを基に主人公とその仲間たちが旅したルートを一緒に辿りながら、ツアーを楽しめます。

両会場ではメインとなる、連載当時に描かれた貴重なラフ画や設定資料、また展覧会の描きおろし原画、直筆サイン入りの複製版画などを一堂に展示販売します。

そのほか記念展オリジナルグッズも取り揃えました。

また、図録『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』2冊&『天地創造』1冊、計3冊の会場先行販売も行います。

※販売物はすべて数量限定のため、品切れになる場合がありますので、予めご了承ください。

会期中は、藤原カムイ氏の来場&サイン会も予定しており、展示内容を含め詳細は公式X( https://x.com/kamui_45th )にて随時発表しました。

両会場は大変な混雑が予想されるため、入場制限や作品の購入方法など、変更する場合があります。

<展覧会に向けて>

アルス・アークと共に二つの世界を二つの空間で跨ぐ、至極の旅にご招待します!

様々な艱難辛苦を乗り越えて、異なる世界がここに融合!

豪華客船で巡るDQ天ワールドツアーに是非参加してください♪ 藤原カムイ

■藤原カムイ

東京都出身。

桑沢デザイン研究所を卒業後、1979年 第18回手塚賞 佳作で漫画家デビュー(『いつもの朝に』)。

主な漫画作品:

『雷火』『犬狼伝説』『創世記』『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『福神町綺譚』『精霊の守人』『LOVE SYNC DREAM』など

ゲームキャラ・デザイン:

『天地創造』『グランディア・エクストリーム』など

■権利表記:

『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』

(C)Kamui Fujiwara・Junji Koyanagi・Chiaki Kawamata/SQUARE ENIX

『天地創造』

(C)1995 QUINTET/ Kamui Fujiwara /SQUARE ENIX

【監修】藤原カムイ

【主催】株式会社アートスペース・有限会社スパンアートギャラリー

【協力】株式会社スクウェア・エニックス

■開催概要

展覧会名:藤原カムイ画業45周年記念『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『天地創造』DQ天ワールドツアー

〈Part1〉

開催期間: 2025年5月17日(土)〜6月1日(日) ※最終入場時間 17:30

営業時間: 12:00〜18:00

会場 : ART SPACE SKY GALLERY(東京/有明)

所在地 : 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル Bタワー11階

〈Part2〉

開催期間: 2025年6月7日(土)〜6月22日(日) ※最終入場時間 18:30

営業時間: 11:00〜19:00

会場 : スパンアートギャラリー(東京/京橋)

所在地 : 東京都中央区京橋2-5-22 キムラヤビル3階

※入場無料/展示販売

※両会場共に会期中無休

※都合により、イベント内容や出品内容など変更・中止となる場合があります。

