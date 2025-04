手を使わずに履ける！fitfit「ハンズフリーパデットLITEサンダル」

fitfitは、外反母趾をはじめとする足の悩みを持つ方々にもやさしい靴を提供するブランドとして、2025年4月下旬に新作「ハンズフリーパデットLITEサンダル」を発売します。

fitfit「ハンズフリーパデットLITEサンダル」

商品名 :ハンズフリーパデットLITEサンダル

カラー :ブラック、ラメベージュ

サイズ :22.5cm〜25.0cm

アッパー素材:合成繊維

ヒール高 :5.0cm

靴幅 :3E

価格 :11,990円(税込)

発売日 :2025年4月下旬

取扱店舗 :同社直営61店舗、fitfitオフィシャルサイト( https://fitfit.jp/ )、インターネット通販など

ハンズフリーシューズに定評のある「fitfit(フィットフィット)」から、手を使わずに、かがまずにストン!と履けるサンダルが新登場。

同商品は、足を入れるだけでストン!と1秒で履ける着脱のしやすさと、弾むようなクッション性、そして足元を美しく見せる洗練デザインが特長。

スニーカーのような歩きやすさで、夏の軽快な足元を叶えるニュースタンダードな一足です。

履いた瞬間にふわっと感じるクッション性や、マジックテープやフックのないスマートな構造など、これまでサンダルにありがちだった脱ぎ履きの手間や足あたりの不快感を解消し、ストレスフリーな日常をサポートします。

見た目も気分も軽やかに。

毎日に寄り添う“主役級”サンダルとして、おすすめできる仕上がりです。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル」の主な商品特長

●“手を使わずに履ける”をサンダルでも実現

「ストッキングにベルクロが引っかかる」「S字フックが面倒」など、サンダル特有の脱ぎ履きのストレスを解消。

かかと部分にオリジナルのハンズフリーパーツを採用し、手を使わずにスッと履ける設計に。

しっかりホールドしながらも痛くなりにくい構造で、サッと履けてしっかり歩ける一足です。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル2

●スニーカーのような着用感を叶える設計

ベースには、履き心地の良さで人気の「やわらかLITEスニーカー」のラスト(靴型)を採用。

細見えするフォルムながら、つま先には解放感があり、まるでスニーカーのような快適なフィット感を実現しています。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル3

●衝撃をしっかり吸収するアウトソール

軽くて屈曲性に優れ、弾力のある「やわらかLITEスニーカー」シリーズのソールを採用。

耐久性を高めたEVA素材にラバーを混ぜ込んだ厚みのあるアウトソールは、歩行時の衝撃をしっかり吸収し、安定感のある履き心地を提供します。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル4

●“ふわっ”と足を包み込むクッション性

オリジナルのフットベッド(足裏に面するパーツ)は、汚れてもサッと拭ける合成皮革を使用し、お手入れ簡単。

厚みのあるクッションを包んだ構造により、足を入れた瞬間に感じる“ふわっと感”を重視しました。

1.5cmの実感ヒールとクッション性の高いフットベッドが、歩くたびに心地よさを生み出します。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル5

●機能だけじゃない、気分の上がるデザイン性

アッパーは足あたりのやさしいパデット仕様。

前方中央には目立たないようにゴムを配し、足首ゴムベルトも艶素材を選ぶなど、快適なフィット感を確保しつつ、デザイン性も妥協なし。

ブラックは直線的なジオメトリック柄のキルト素材、ラメベージュはラインストーンをあしらった華やかな仕様。

デザイン性も履いた時の印象も、異なる魅力を持つ2色展開でお届けします。

「ハンズフリーパデットLITEサンダル6

■足にやさしいオリジナル設計

●親指を解放する木型

fitfitの靴の基本となる木型は、人間工学に基づき、センターラインを親指寄りに振ったオリジナルの「足なり設計」(下図の赤ラインと青ラインの比較を参照)。

普通の靴に比べてセンターラインが親指側に寄っており、これによって前足部を幅広にすることなく、親指がまっすぐ伸びるフォルムを実現しました。

親指を圧迫しないから、外反母趾の足でも楽に履けます。

商品特長 1

●足本来の形に合わせ、高低差のあるつま先設計

オリジナルの木型で親指まわりにゆとりを生むと同時に、ソールの爪先部分の親指側を高く、小指側を低く設計することで、足指の自然なラインに沿ってぴったりフィット。

足本来の形に合わせた快適な履き心地を実現しました。

商品特長 2

●商品仕様

「ハンズフリーパデットLITEサンダル」7

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手を使わずに履ける!fitfit「ハンズフリーパデットLITEサンダル」 appeared first on Dtimes.