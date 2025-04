「食のインキュベーション施設」誕生！山万「The Terrace YUKARI(ザ・テラス ユーカリ)」

山万は、ユーカリが丘にある山万ユーカリが丘線「地区センター駅」直結の商業ビル「ジョイナード」2階を、飲食店の起業と育成をテーマにした“食のインキュベーション施設”「The Terrace YUKARI(ザ・テラス ユーカリ)」として2025年5月9日(金)にリニューアルオープンします。

山万「The Terrace YUKARI(ザ・テラス ユーカリ)」

■ユーカリが丘初、地域要望から生まれた「食の挑戦の場」

山万は、1971年より50年以上にわたりユーカリが丘の成長管理型の開発を推進してきました。

エリアマネジメントグループを創出し、住宅一軒一軒に訪問することで、生活の困りごとや街づくりへの要望を聞き取ってきました。

その中で、「コロナ禍以降、飲食店が減ってしまい寂しい」「ユーカリが丘ならではの飲食店が欲しい」といった住民の声を多く受け取りました。

一方、飲食店を始めたいと考える事業者は多いものの、初期投資や物価高騰の影響から出店が難しい状況が続いています。

そうした背景を受け、山万は出店のハードルを下げる新しい形の支援モデルを構築し、地域とともに育つ食のインキュベーション施設「The Terrace YUKARI」を誕生させました。

■即スタート可能!投資を抑え、手厚い支援が受けれる開業モデル

「The Terrace YUKARI」では、出店希望者がすぐに店舗運営を始められるよう、全8区画に内装・照明・空調・基本的な厨房設備・テーブルや椅子までを完備。

出店に必要な費用は、出店申込金30万円(税別)と敷金、諸経費で、通常かかる数百万〜数千万円単位の初期コストを大幅に軽減しています。

さらに、開業後は施設専用ホームページの運営、Googleビジネスプロフィールの管理、チラシ広告(掲示やポスティング)、WEB広告配信など、集客サポートも充実しており、飲食店運営が初めての方でも安心してスタートを切れます。

▲内装写真(1)

▲内装写真(2)

■ 卒業後も、街の中でステップアップできる環境

「The Terrace YUKARI」は、単なるチャレンジショップではなく、地域に根ざした飲食店として成長・定着していくファーストステップの場でもあります。

契約終了に伴う卒業後はユーカリが丘内の他物件での本格出店をセカンドステップに用意しています。

出店者は、「The Terrace YUKARI」で獲得したファンと共に、さらなる成長を目指します。

■ デザインコンセプトは「あらゆる方々が自然体で食とくつろぎを楽しめるコミュニティの場」

「The Terrace YUKARI」は内装・外観も大幅にリノベーションされ、自然と調和するナチュラルなデザインと、イースターカーテンによる開放感あふれる空間演出が特徴です。

通路と店舗の境界を感じさせない作りとなっており、並木道の緑を眺めながら食事が楽しめるテラススペースを用意。

家族連れ、カップル、在宅ワーカー、ママ友など、誰もが朝・昼・夜の様々なシーンで利用できる地域のコミュニティスポットを目指しています。

▲通路家具設置後イメージ

▲店舗外観一例

■ 5月9日、個性あふれる5店舗がオープン!

「The Terrace YUKARI」では、第1弾として2025年5月9日(金)に以下の5店舗が新たに開業予定です。

● フレンチラーメン「鯛らぼ」

● とんこつラーメン「ぶたまる」

● おにぎり専門店「やまよのおにぎり」

● まちのだいどころ「イソップのかまど」

● パティシエカフェ「ポポラス」

■ 出店希望者も随時募集中

「The Terrace YUKARI」では、今後も飲食分野での新たなチャレンジを応援すべく、出店希望者を随時募集しています。

出店や見学をご希望の方は、以下までお気軽にお問い合わせください。

公式ホームページ: https://terrace.yukarigaoka.jp

お問い合わせ先 : 043-463-1336

【参考:「ユーカリが丘」概要】

1971年に開発が開始された、千葉県佐倉市に立地する総開発面積250ha(計画総人口約3万人)のニュータウンで、山万株式会社が開発を手掛けています。

「自然と都市機能が調和した新環境都市」を目指し、京成本線ユーカリが丘駅周辺の住宅・商業一体の超高層立体開発と、新交通システム「山万ユーカリが丘線」の各駅徒歩10分圏内に展開される一戸建の平面開発を行っています。

(2025年3月末現在人口:19,016人、世帯数:8,217世帯)

