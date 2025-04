第4弾開催決定！ファーマーズマーケット　ブリオ東海店｢曜日別日替わり特売｣

愛知県半田市に本社を構える豚肉専門店「ファーマーズマーケット ブリオ東海店」は、令和6年11月より曜日別の日替わり特売を展開。

今回、好評につき令和7年4月24日〜7月22日に第4弾の開催が決定しました。

ファーマーズマーケット ブリオ東海店「曜日別日替わり特売」

所在地 :〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見3丁目9-2

営業時間:10:00〜18:00 【定休日】水曜日

TEL :052-602-4186(受付時間10:00-18:00)

FAX :052-602-4187(24時間対応)

期間 :第4弾期間 令和7年4月24日〜7月22日まで

月曜日:串カツの日! お惣菜の豚串カツ1本 160円(税込172円)→100円(税込108円)

火曜日:生餃子の日! 店内にて包みたて生餃子 1個33円(税込36円)→10円(税込11円)

木曜日:豚肉特売日! あいぽーくが最大30%オフ お得に豚肉がお買い求めできます!

金曜日:BBQランチの日! 平日昼限定のBBQランチが、お値段そのままで30%増量!満足感アップ間違いなし!

土日 :食べ放題BBQの日! 食べ放題料金 大人1,000円オフ!お腹いっぱい堪能下さい!

“物価高騰の中でも少しでもブリオのお肉をいっぱい食べてもらいたい”

愛情込めて育てた豚を食べてもらうことで、農業の発展に貢献したい同社としては、少しでも家計の負担を減らし、その分たくさん食べてもらおう!と想い、令和6年10月ごろから構想し11月17日から第1弾をスタート、令和7年1月より第2弾を開催。

前回4月22日まで第3弾を開催しており今回が第4弾となります。

