ウォータープルーフ処方！ハーバー研究所『ラスティングリキッドアイライナー』

ハーバー研究所は、汗や皮脂に強く、にじみにくいウォータープルーフ処方の『ラスティングリキッドアイライナー』を2025年7月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で新発売!

『ラスティングリキッドアイライナー』は、メイクくずれしやすい夏におすすめのウォータープルーフ処方のアイライナーです。

汗や皮脂、擦れに負けないキレイなラインをキープします。

まつ毛の生え際にうるおいを与える、保湿成分スクワランやアルニカ花エキス、モモ葉エキスの美容液成分を配合。

夏の紫外線や汗でダメージを受けやすい目元をケアします。

ブラックほど濃すぎず、ブラウンより締める「ダークブラウン」カラーで自然な目力を演出。

お湯で落とせるフィルムタイプで目元に負担を少なくメイクオフができます。

<ダークブラウン>

ブラックほどキリッとしすぎずブラウンより締める色味。

ベーシックな使いやすさと、トレンドを兼ね備え、目元に溶け込み自然に際立たせます。

『ラスティングリキッドアイライナー』ダークブラウン

<商品特長>

◎にじみにくいウォータープルーフ処方。

汗や皮脂、擦れに強く、夏におすすめのアイライナーです。

◎まつ毛の生え際にうるおいを与える、保湿成分スクワランやアルニカ花エキス、モモ葉エキスの美容液成分を配合。

夏の紫外線や汗でダメージを受けやすい目元をケアしうるおいを与えます。

◎極細0.1mmの筆先で繊細なラインも太いラインも自由自在。

なめらかで描きやすい筆先で、目尻までかすれずにキレイなラインを引くことができます。

◎デリケートな目元にうれしい、お湯で落とせるフィルムタイプ。

<使用方法>

(1) まつ毛のすきまを埋めるように、目尻から中央まで少しずつ描きます。

(2) 目頭から中央まで少しずつ描きます。

※キャップを閉めたまま2〜3回軽く振ってからお使いください。

<使用上の注意>

※ペン先を横に向けた状態で保管してください。

ペン先を上向きにした状態で保管すると色が薄くなる場合があります。

※初めてお使いになる場合や色が出にくい場合は、キャップを閉めたままペン先を下向きにしてしばらく放置してから軽く振り、手の甲もしくはティッシュペーパーなどで色の出具合を確認してからお使いください。

※ペン先にファンデーション、アイカラーなどが付着したまま使用すると、液が出にくくなったり、目詰まりの原因になりますので、ティッシュペーパーなどでやさしくふきとり、清潔にしてお使いください。

※使用後はキャップをカチッと音がするまでしっかりと閉めてください。

※なくなり次第終了となります。

