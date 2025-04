グルメや民族舞踊、伝統文化など、さまざまなコンテンツが楽しめる！マレーシアフェア2025大阪

6月27日(金)〜29日(日)に、大阪のららぽーとEXPOCITYにて「マレーシアフェア2025大阪」を開催します。

マレーシアフェア2025大阪

開催日時 :2025年6月27日(金)から29日(日) 10時から18時

開催場所 :ららぽーとEXPOCITY(大阪府吹田市)

入場料 :無料

※開催時間は変更になる可能性があります。

昨年、大盛況のうちに終わったマレーシアフェア2024東京に引き続き、2025年は初の大阪での開催となります。

昨年、大盛況のうちに終わったマレーシアフェア2024東京に引き続き、2025年は初の大阪での開催となります。

マレーシアフェア2025大阪の開催テーマは「All About Malaysia」。

日本にいながらもマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、さまざまなコンテンツを楽しめます。

<みどころ>

■マレーシアから来日したダンサーによる民族舞踊ショー

マレーシアの伝統的な民族舞踊が目の前で楽しめる!

華やかで老若男女楽しめるショーをお楽しみに。

※内容は変更になる可能性があります。

マレーシアフェア2024東京の様子(ステージ)

■マレーシアの本格グルメ

マレーシアの国民食「ナシレマ」や「サテー」が味わえます!

美味しいグルメに舌鼓。

※内容は変更になる可能性があります。

マレーシアフェア2024東京の様子(グルメ)

■マレーシアの伝統アクティビティ

マレーシアの伝統技法を使ったバティックの染色体験やヘナタトゥーが楽しめます!

お子様やお友達、カップルの思い出作りにもピッタリです。

※内容は変更になる可能性があります。

マレーシアフェア2024東京の様子(アクティビティ)

■マレーシアのお菓子や調味料、雑貨が買える「Halal2Go Mart」

マレーシアの輸入商品を買うならここ!

おうちに帰ってもマレーシアを感じられる、たくさんの商品が並んでいます。

マレーシアフェア2024東京の様子(Halal2Go Mart)

