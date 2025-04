8人組アイドルグループBOCCHI。のワンマンライブ『盛り上がりが足りないYO!!〜春のどんちゃん騒ぎ!!!〜』が、4月26日(土)にVeats SHIBUYAにて開催。

BOCCH。『盛り上がりが足りないYO!!〜春のどんちゃん騒ぎ!!!〜』

会場 : Veats SHIBUYA

日時 : 4月26日(土) 事前物販10:00/開場11:00/開演12:00

チケット詳細: 前方エリア10,000円/

カメコエリア(後方)10,000円/一般2,000円 ※各+1D

8人組アイドルグループBOCCHI。のワンマンライブ『盛り上がりが足りないYO!!〜春のどんちゃん騒ぎ!!!〜』が、4月26日(土)にVeats SHIBUYAにて開催します。

同月1日夜、公式Xおよび個人のSNSにてワンマンに向けて作られた新衣装を公開。

BOCCHI。

はロック調の曲が多く過去の衣装は曲に合わせた形だったり、黒や白をベースにしメンバーカラーが入っていても一部ものが多かったが、今回の衣装は今までにないほどのカラーの生地をふんだんに使いふわふわ王道アイドル系の衣装に。

背景がグラフィック合成になるのも初であり発表が4月1日だっただけに、「これ本当にBOCCHI。

!?!?エイプリルフールではありません!!」と投稿するメンバーも。

メンバーだけでなく、ファンからも今までにない衣装が解禁され、絶賛の声が届いている。

BOCCHI。

は、孤独の意味の「ぼっち」の複数形。

今はまだ小さくても夢に向かって未来を切り開き、ファンのみんなと共に大きく成長していくアイドルというコンセプト。

昨年末に新メンバーの天田ららいと佐藤めいが加入し8人に。

ただ、黄色担当の牧野みなたが学業のため10月から休業しており7人で活動していた。

牧野が3月で大学を卒業し4月11日に復帰、正式に8人でのライブがスタートしたばかり。

今回のワンマンはメンバー主体でコンセプトやセトリ、グッズを考えており、その様子が公式YouTubeに上がり始めているので、ワンマンに行くことが決まっている人も、どうしようか迷っている人も一度視聴すると良いかもしれない。

なお、BOCCHI。

のミントグリーン担当「冨十みと」が今月末での卒業を発表している。

加入が3年前2022年の4月29日、奇しくもVeats SHIBUYAでの対バンライブでのデビューだった。

加入した年のツアーのタイトル曲でもある「Endless」や、昨年夏にMVを出した「ロコモコスカイ」ではメインボーカルを担当し、路上ライブや対バンライブへのソロ出演など単独でも活躍している冨十が卒業することは、ファンのみならずメンバーにとっても断腸の思い。

今回のVeats SHIBUYAでのワンマンは記憶に残るものとなるに違いない。

4/26(土)開催ワンマン

■Cosket vol.7

会場: 東京都立産業貿易センター 浜松町館4F・5F

日時: 4月29日(火・祝)

<優先入場>13:00〜15:00(2,000円)

<通常入場>15:00〜18:00(入場無料)

■冨十みと-BOCCHI。

卒業LIVE-

日時 : 4月30日(水) 事前物販17:00/開場18:30/開演19:00

会場 : 秋葉原ZEST

チケット詳細: VIPエリア10,000円/前方エリア4,000円

/一般エリア2,000円 ※各+1D

4/30(水)冨十みと卒業LIVE

○メンバー個人アー写

白色担当 大嶋みく

白色担当/大嶋みく(1)

白色担当/大嶋みく(2)

紫色担当 坂本梨奈

紫色担当/坂本梨奈(1)

紫色担当/坂本梨奈(2)

ミントグリーン担当 冨十みと

ミントグリーン担当/冨十みと(1)

ミントグリーン担当/冨十みと(2)

黄色担当 牧野みなた

黄色担当/牧野みなた(1)

黄色担当/牧野みなた(2)

水色担当 澄川れみ

水色担当/澄川れみ(1)

水色担当/澄川れみ(2)

青色担当 七瀬あおい

青色担当/七瀬あおい(1)

青色担当/七瀬あおい(2)

ピンク担当 天田ららい

ピンク担当/天田ららい(1)

ピンク担当/天田ららい(2)

赤色担当 佐藤めい

赤色担当/佐藤めい(1)

赤色担当/佐藤めい(2)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 8人体制でのワンマンライブ !BOCCH。『盛り上がりが足りないYO!!〜春のどんちゃん騒ぎ!!!〜』 appeared first on Dtimes.