こだわりの料理と厳選されたワインがカジュアルに楽しめる！French Wine Bar unsoleil

French Wine Bar unsoleil

開店日 : 4月22日(火)

所在地 : 〒570-0081 大阪府守口市日吉町2丁目2-11 ウエリスアーバン守口1階

アクセス: 地下鉄谷町線「守口」駅 徒歩1分

営業時間: 11:00〜23:30(LO お料理23:30 ドリンク23:00)

席数 : 42席

UN系列は、「フレンチとワインの一歩目になりたい」をコンセプトとした『French Wine Bar unsoleil(アンソレイユ)』を4月22日(火)、守口駅前にオープン。

こだわりの料理と厳選されたワインがカジュアルに楽しめます。

ブランド名の「UN」はフランス語の「1」を意味しており、来店していただけるお客様のフレンチ、ワインを楽しめるキッカケになれたらという想いが込められています。

■守口・門真エリアの活性化を目指して

*私たちは「大阪市内を中心にブランドを展開してきた」というこれまでの実績を踏まえつつ、新たな挑戦の場として守口市を選びました。

きっかけは、「この場所で守口にゆかりのある人に出店してほしい」とのお声がけがきたことにあります。

運営会社代表が守口・門真エリアの出身であることもあり、「地元をもっと元気にしたい、盛り上げていきたい」という強い想いと覚悟をもって、出店を決意しました。

また家族でも来店できるように、お子様も座ることができるベビーチェアやペット同伴可能なテラスエリアなども用意しています。

■店舗の特徴

*お手軽に楽しめる。

コースも3,000円から、アラカルトも豊富なカジュアルフレンチ

系列店で大人気の3,000円からコースを楽しめる「シェアセット」と豊富なアラカルトメニューを用意されています。

フレンチのお店は特別な日の利用や当日利用は少し敷居が高いお店が多い中、同店は「フレンチとワインの一歩目」を目指すフラッと気軽に立ち寄れるフレンチです。

*お昼からフレンチ料理とワインが飲める

ディナーのみではなく、お昼からフレンチ料理とワインを取り揃えています。

店名の「unsoleil」は陽だまりという意味があり、ランチタイムからゆったりくつろいでいただける空間を提供します。

*あなたの少し特別な日に。

記念日プレートやデザートも充実

お客様に喜んでいただけるシーンとして、お友達やご家族などの記念日、バースデーで利用することが多いです。

同店ではコース、アラカルトにかかわらずデザートを注文をいただくと、無料でメッセージプレートを用意しています。

*料理の色彩を楽しむ。

グレー・シルバーで統一された色味で落ち着いた空間を演出

同店はお客様を主役に、お料理の彩りを最大限活かすためにグレー・シルバーで統一された店内になっています。

一体感のある店内にドライフラワーとキャンドルで飾られた空間でごゆっくり楽しめるかと思います。

