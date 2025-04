輝ける毎日をサポートする青汁！日本ケミファ「ケミファの青汁＋NMN」

日本ケミファは、輝ける毎日をサポートする青汁「ケミファの青汁+NMN」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、2025年4月27日から先行販売を開始します。

日本ケミファ「ケミファの青汁+NMN」

プロジェクト名: 【NMN×青汁】頑張る自分に健康のご褒美を。

毎日続けられる美習慣の美味しい青汁

期間 : 2025年4月27日(日)9:00〜6月15日(日)22:00

URL : https://www.makuake.com/project/nmn_aojiru/

■商品概要

商品名 :ケミファの青汁+NMN

内容量 :93g(3.1g×30包)

原材料名:有機モリンガ葉末(国内製造)、有機大麦若葉粉末(国内製造)、

有機明日葉粉末、有機桑葉粉末、マルトデキストリン、

β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド(NMN)/増粘剤(キサンタンガム)

保存方法:直射日光・高温・湿気を避け、常温で保存

日本ケミファは、輝ける毎日をサポートする青汁「ケミファの青汁+NMN」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、2025年4月27日から先行販売を開始!

■開発背景

同社で従来販売していた「ケミファの青汁モリンガブレンド」を、リニューアルするため、一から社内で検討。

「話題の成分を加えてより健康に」「より飲みやすく」「毎日手軽に摂れる」をコンセプトとして、キラキラとした日々をサポートするスタイリッシュなデザインで、健康をサポートする毎日の美習慣「ケミファの青汁+NMN」が誕生しました。

■3つの特長

その1:話題の成分NMN(β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド)をブレンド!

NMNは、人の体内や野菜などに含まれるビタミンB3の一種で、年齢とともに不足する栄養分を補うことができるという観点から注目されている成分です。

NMNをもっと身近に感じてほしいという想いから、NMNを1包当たり100mg配合しました。

お客様のお悩みに少しでも寄り添うことのできる商品になれればと考えています。

その2:より飲みやすい味の追求!

青汁は、苦くて飲みにくいといったイメージが強いものの、従来品は4種類の青汁原料を配合しながらも、比較的飲みやすいと好評を得ていました。

「従来品をご愛飲いただいていたお客様が飲んでも違和感のない味」、さらに「初めて青汁に挑戦される人にとって優しい味」を追求し、4種類の青汁原料の配合比率を変えることによって、より飲みやすい味を実現しました。

その3:スタイリッシュなパッケージ

「いかにも…」という感じのデザインのパッケージは手に取りにくい。

そういった声をお客様からいただくことがありました。

そこで、ひと目では青汁に見えない、スタイリッシュでオシャレなパッケージに刷新しました。

化粧箱とスティック

■Makuake限定リターン(各プラン、数に限りがあります)

・早割40%OFF :「ケミファの青汁+NMN」1箱

・マクアケ割26%OFF :「ケミファの青汁+NMN」1箱

・3個セット早割45%OFF :「ケミファの青汁+NMN」3箱

・3個セットマクアケ割30%OFF:「ケミファの青汁+NMN」3箱

・セット割30%OFF :「ケミファの青汁+NMN」1箱+

「モイスポリアホワイト75g」(医薬部外品)1本

・セット割30%OFF :「ケミファの青汁+NMN」1箱+

「モイスポリアベール250g」(医薬部外品)1本

