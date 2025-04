心ほどける一点物のインテリア！W7universe-フクちゃん「春のモロッコ祭 × 母の日キャンペーン」

「W7universe-フクちゃん」は、「春のモロッコ祭 × 母の日キャンペーン」を開催します。

W7universe-フクちゃん「春のモロッコ祭 × 母の日キャンペーン」

「W7universe-フクちゃん」は、「春のモロッコ祭 × 母の日キャンペーン」を2025年4月26日13時〜4月29日23時59分に開催。

期間中は、全商品15%OFF!大変お得に購入できます。

春のやわらかな光が差し込む部屋に、モロッコの手しごとを。

自分を、誰かを、ちょっとだけ大切にしたくなる季節に。

母の日の贈り物や春の模様替えに、ふわりと彩りを添える一点ものたちが揃いました。

砂漠の国・モロッコで、女性たちが織り上げたラグは、まるでアートのように自由で力強く、どこかあたたかい。

ふわふわのモロッコウールと、手しごとならではの揺らぎが、日々の疲れを包み込むように、心をそっとゆるめてくれます。

そんなラグたちをリメイクしたプフやクッションも登場。

年月を重ねた素材の深みと、新たなかたちへのアップサイクル。

暮らしに優しく寄り添う、サステナブルなインテリアです。

■キャンペーン詳細

春のモロッコ祭 × 母の日キャンペーン

・期間:4月26日13時〜4月29日23時59分

・対象:全商品15%OFF

・場所:BASEショップ

一点物のモロッコのラグ、プフ、クッション

■商品概要(一例)

商品名:モロッコラグリメイクプフ

価格 :22,000円〜(税込)

サイズ:60×60×20

手織りラグ

がんばるお母さんに。

がんばっているわたしに。

モロッコから届いた、世界にひとつの「ありがとう」を。

