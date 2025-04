衝突試験を実施した実際の試験車両の展示も！国土交通省/ナスバ「自動車アセスメント表彰式」

5月27日(火)、国土交通省とナスバが2024年度に行った自動車アセスメント(自動車安全性能2024)において、優れた成績を収めた車種を賞する「自動車アセスメント表彰式」を開催します。

国土交通省/ナスバ「自動車アセスメント表彰式」

5月27日(火)、国土交通省とナスバが2024年度に行った自動車アセスメント(自動車安全性能2024)において、優れた成績を収めた車種を賞する「自動車アセスメント表彰式」を開催!

表彰式では、「自動車安全性能2024 ファイブスター大賞」※の発表・表彰を行うとともに、同車種の評価において衝突試験を実施した実際の試験車両の展示を行います。

※当該年度に最高評価を受けた中で最高得点を獲得した車種

前年度の様子

取材可能な展示車両のイメージ(写真は、試験時のもの)

1. 名称 :令和7年度自動車アセスメント表彰式 〜ファイブスター大賞発表〜

2. 日時 :令和7年5月27日(火)14:00〜15:20(予定)

3. 会場 :ベルサール六本木 1Fホール

(住所 東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル1F・B1)

4. 式次第 :別紙をご参照ください。

5. 参加費 :無料

6. 参加方法:

(1) 報道関係者の方:以下URL又はQRコード先の申込フォームよりお申し込みください。

なお、会場への参加希望者が多数の場合、収容人数の都合により各社2名迄とさせていただく場合があります。

・申込締切令和7年5月26日(月)迄

・申込先URL https://assessment2025.jp/

・事務局 問合せ先(電話は平日9:00〜17:30のみ対応可)

Email: assessment2025@riders.co.jp

Tel : 03-5275-3331

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

申込フォーム

(2) 観覧のみの方:当日会場にお越しください(事前の申込は不要)。

7. 映像配信:式の模様は下記URLにて当日中に録画配信する予定です。

https://www.youtube.com/user/nasvaassess

自動車アセスメント公式チャンネル

令和7年度自動車アセスメント表彰式 (別紙)

令和7年度自動車アセスメント表彰式 (参考)

