HiraQ Marketは、限界に挑むアスリートたちの声に応えるハイスペックトレーニングシューズ「VELITES HYBRID 1.0 Drop2」の先行予約販売を、応援購入サービス【Makuake】にて2025年4月21日(月)〜5月26日(月)実施しています。

HiraQ Market「VELITES HYBRID 1.0 Drop2」

HiraQ Marketは、限界に挑むアスリートたちの声に応えるハイスペックトレーニングシューズ「VELITES HYBRID 1.0 Drop2」の先行予約販売を、応援購入サービス【Makuake】にて2025年4月21日(月)〜5月26日(月)実施。

プロジェクト公開から22分で目標金額を達成し、熱い注目を集めている本シューズは、日本国内では本プロジェクトでのみ購入可能な限定モデルです。

■特徴

・ランニングとウェイトの二刀流に対応

反発力と軽さを兼ね備えたソールで、ランニング時はスピードと軽快さを。

ウエイトリフティングでは安定性と力の伝達を実現。

→もう、用途ごとにシューズを履き替える必要はありません。

・足の自由を奪わない、幅広設計

足指が自然に広がるワイドな前足部が、動作時の安定性と快適さを同時にサポート。

長時間のワークアウトにも対応。

・グリップ力×耐久性=多彩なトレーニングをサポート

独自ラバーソールが地面との接地感を高め、ジャンプやロープクライム、HSPU(逆立ち腕立て)などの複雑な動作でも安定性を維持。

・最新カラーバリエーションは“ブラック”&“ホワイト”

上質感とレトロさを感じさせるガムソールを採用し、どんなスタイルにも馴染む洗練されたデザインに仕上げました。

・サステナブル素材採用

100%リサイクルポリエステル、サトウキビ由来のバイオEVA素材など、地球環境にも配慮した構造になっています。

・今だけ日本で入手可能

現在、日本国内で正規購入できる機会はこのMakuakeプロジェクト限定。

世界中の注目を集めるこの一足を、日本で手に入れる貴重なチャンスです。

LIFT

■リターンについて

*HYBRID1.0:1足

50名様限定【超早割31%OFF】

一般販売予定価格33,000円(税・送料込)→ 22,800円(税・送料込)

*HYBRID1.0:1足

80名様限定【先行割28%OFF】

一般販売予定価格33,000円(税・送料込)→ 23,800円(税・送料込)

*HYBRID1.0:2足

10名様限定【ペア超超早割36%OFF】

一般販売予定価格66,000円(税・送料込)→ 42,300円(税・送料込)

*HYBRID1.0:2足

25名様限定【ペア超早割33%OFF】

一般販売予定価格66,000円(税・送料込)→ 44,600円(税・送料込)

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 一足で完結する新しいトレーニング体験!

究極の二刀流トレーニングシューズ

期間 : 2025年4月21日(月)19:00〜5月26日(月)22:00

<製品概要>

商品名 : VELITES HYBRID 1.0 Drop2

内容 : HYBRID 1.0×1足、HYBRID 1.0×2足

サイズ : 23cm〜30.6cm

カラー : ホワイト、ブラック

素材 : 100%リサイクルポリエステル、

サトウキビ由来のバイオEVA素材など、地球環境にも配慮した構造。

販売場所: 応援購入サービス Makuake

ブラック

ホワイト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ランニングとウェイトの二刀流に対応!HiraQ Market「VELITES HYBRID 1.0 Drop2」 appeared first on Dtimes.