アートチューンズは、学生チームによるアートコンペティション『IIIARTMAN-CELL -students show-』の開催を発表しました。

IIIARTMAN-CELL -students show-

募集対象 :全国の高校生・専門学校生・大学生(3人1組)

※2024年度卒業生(2025年3月卒業)は応募可

応募期間 :2025年4月1日(火)〜2025年5月31日(土)

最終審査通過チーム :5組(映像密着)

最終審査通過チーム発表日:2025年7月15日(火)

最終審査 :2025年8月27日(水)<リアル会場にて対面プレゼン>

賞金 :最優秀チームに賞金100万円

詳細・応募フォームは公式サイトを確認してください

> https://artman-cell.art

詳細(登竜門サイト): https://compe.japandesign.ne.jp/iiiartman-cell-2025/

応募期間は2025年5月31日(土)までで、8月27日(水)の最終審査ではリアル会場での対面プレゼンを予定しています。

本コンペは、“芸術とは何か?”という答えのない普遍の問いに対し、自分たちなりの答えを「作品」ではなく「企画」として提出する、まったく新しい形式のチーム制アートコンペです。

応募資格は全国の高校生・専門学校生・大学生。

3人1組でチームを組み、優勝チームには賞金100万円が贈られます。

IIIARTMAN-CELL -students show- 決勝に進出した五組の密着ドキュメンタリーの配信も決定

コンセプト|芸術の問いを“チームの思考”で企画化する

テーマは「芸術とは〇〇だ!」

「芸術とは何か?」という永遠のテーマに、自分たちにしかできない思考プロセスと表現で向き合うのがこのコンペの出発点です。

評価されるのは、画力や完成度ではなく、問いへの向き合い方と企画の強度。

提出される企画の形式は自由。

展示、パフォーマンス、アプリ、メディア、建築、コミュニティなど、かたちに制限はありません。

大切なのは、アートをどう定義し、それをどう世の中に伝えようとするか。

そのために、3人の思考と視点を持ち寄って挑戦するチームの力が試されます。

ドキュメンタリー配信決定|決勝進出5チームに密着

二次審査を通過した最終決勝進出のチーム5組にはカメラが密着。

問いに向き合う姿勢、チーム内での対話や葛藤、挑戦の物語をドキュメンタリーとして記録し、決勝までの軌跡を後日配信。

「プロセス」にこそ創造の核がある。

本企画では、“考えることそのもの”をアートとしてとらえ、社会にひらくことを目指し、実際に学生たちの独創的なアイデアと社会を繋ぐサポートも予定しています。

