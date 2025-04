銀座8丁目でのホテル開発に着手！三菱商事都市開発

三菱商事都市開発は、今回、東京都中央区銀座に存するオフィスビルを取得しました。

三菱商事都市開発は、今回、東京都中央区銀座に存するオフィスビルを取得。

本件は既存建物を解体後、ホテルを開発します。

2029年秋以降開業を予定しています。

■立地特性

本物件は、銀座エリアに位置し、JR「新橋」駅・東京メトロ「銀座」駅・都営地下鉄「築地市場」駅から徒歩圏内と利便性に優れ、更には昭和通りに面し視認性も高く、有望なホテル立地です。

また、近接地では「築地地区まちづくり事業」が計画されている他、本物件西側に位置する首都高跡の遊歩道化による視認性・回遊性の向上等、周辺開発による環境向上が見込まれます。

■中央区銀座八丁目ホテル開発事業 開発概要

所在地 :東京都中央区銀座8丁目15-2

交通 :JR「新橋」駅 徒歩4分

東京メトロ「銀座」駅 徒歩8分

都営地下鉄「築地市場」駅 徒歩6分

敷地面積:約835m2 (約276坪)

開発用途:ホテル

着工時期:2027年春(予定)

開業時期:2029年秋以降

■周辺地図

中央区銀座八丁目ホテル開発事業 周辺地図

