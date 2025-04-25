CUTIE STREET、「ちきゅーめいくあっぷ計画」ミュージックビデオを公開
4月16日（水）に配信リリースされたCUTIE STREETの最新曲「ちきゅーめいくあっぷ計画」のミュージックビデオが公開された。
ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん）が作詞作曲を手がけた本作は、CUTIE STREET史上最もハイテンションなユーモア全開のポップチューンで、CUTIE STREETが“KAWAII MAKER”として“ちきゅーめいくあっぷ”したような、カラフルポップでハッピーなエネルギーに満ち溢れたミュージックビデオとなっている。コミカルなダンスや表情豊かなメンバーの姿が見ているだけで楽しい映像だ。
7月23日（水）には、CUTIE STREETの2ndシングルCDが発売となり、全国各地でリリースイベントの開催が決定している。
CUTIE STREET 6th Single「ちきゅーめいくあっぷ計画」
https://kawaii-lab.lnk.to/the_project_of_the_earth-makeup
CUTIE STREET 2ndシングルCD（タイトル未定）
初回限定盤 KLC_90004
価格：3,000円（税込）
CUTIE STREET盤 KLC_90005
価格：1,800円（税込）
通常盤 KLC_90006
価格：1,200円（税込）
予約：https://lnk.to/CS_2ndsingle_CD
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43896
＜リリースイベント＞
5月5日（月）【愛知】大特典会 名古屋市中小企業振興会館 第1ファッション展示場
5月6日（火）【兵庫】大特典会 神戸国際展示場3号館
5月11日（日）【神奈川】某所
5月15日（木）オンラインイベント
5月18日（日）【関東】東京流通センター
6月8日（日）【石川】イオンモール白山
6月16日（月）【東京】 Premium event タワーレコード渋谷店B1F CUT UP
6月29日（日）【北海道】大特典会 サッポロファクトリーホール
7月13日（日）【福岡】 大特典会
7月23日（水）【千葉】 千葉県豊砂公園(イオンモール幕張新都心横)
7月24日（木）【千葉】 セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク
7月26日（土）【東京】 大特典会
7月27日（日）【東京】 大特典会
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43896
＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」＞8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール
8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール
8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール
9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター
9月11日（木）大阪 オリックス劇場
9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール
9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール
9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール
9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール
9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール
9月26日（金）福岡 福岡サンパレス ホテル&ホール
9月29日（月）熊本 熊本城ホール
＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-＞
10月12日（日） 神奈川 ぴあアリーナMM
10月13日（月祝） 神奈川 ぴあアリーナMM
チケット
CUTIE STREET OFFICIAL FANCLUB2次先行受付
受付期間：2025年4月18日（金）18:00〜5月6日（火）23:59
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cantstopcutie_tour2025_1stanniversary
◆CUTIE STREETオフィシャルサイト