＜リリースイベント＞



4月29日（火）【千葉】大特典会 幕張メッセ展示ホール5月5日（月）【愛知】大特典会 名古屋市中小企業振興会館 第1ファッション展示場5月6日（火）【兵庫】大特典会 神戸国際展示場3号館5月11日（日）【神奈川】某所5月15日（木）オンラインイベント5月18日（日）【関東】東京流通センター6月8日（日）【石川】イオンモール白山6月16日（月）【東京】 Premium event タワーレコード渋谷店B1F CUT UP6月29日（日）【北海道】大特典会 サッポロファクトリーホール7月13日（日）【福岡】 大特典会7月23日（水）【千葉】 千葉県豊砂公園(イオンモール幕張新都心横)7月24日（木）【千葉】 セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク7月26日（土）【東京】 大特典会7月27日（日）【東京】 大特典会※店舗へのお問い合わせはお控えください。※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43896